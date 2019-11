Transforman el Sand Dollar Lounge en un ‘Milagro’ Navideño

Miracle on Spring Mountain (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

noviembre 27, 2019 - 11:58 am

La alineación del Miracle Pop-Up Bar de izquierda a derecha, el Christmapolitan, el Snowball Old-Fashioned, el Run Run Rudolph, el Koala-La La La La, La La La La, y el Christmas Carol Barrel en el Sand Dollar Lounge en Las Vegas, lunes 18 de noviembre de 2019. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Invitados al bar del Sand Dollar Lounge en Las Vegas, lunes 25 de noviembre de 2019. El bar es la sede de Miracle on Spring Mountain, un evento vacacional de cinco semanas con decoraciones extravagantes y un menú de cócteles especiales. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Sara Kiper decora una pared en el Sand Dollar Lounge en Las Vegas, el lunes 25 de noviembre de 2019. El bar es la sede de Miracle on Spring Mountain, un evento vacacional de cinco semanas con decoraciones extravagantes y un menú de cócteles especiales. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Garrett Pattiani, centro, copropietario de Bright Light Holiday Company, trabaja para colgar luces en el Sand Dollar Lounge de Las Vegas, el lunes 25 de noviembre de 2019. El bar es la sede de Miracle on Spring Mountain, un evento vacacional de cinco semanas con decoraciones extravagantes y un menú de cócteles especiales. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Invitados al bar del Sand Dollar Lounge en Las Vegas, lunes 25 de noviembre de 2019. El bar es la sede de Miracle on Spring Mountain, un evento vacacional de cinco semanas con decoraciones extravagantes y un menú de cócteles especiales. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Los bartenders Clint "Spotty" Spotleson, a la izquierda, y Bryan Pierzga, a la derecha, mezclan bebidas en el Sand Dollar Lounge de Las Vegas, el lunes 25 de noviembre de 2019. El bar es la sede de Miracle on Spring Mountain, un evento vacacional de cinco semanas con decoraciones extravagantes y un menú de cócteles especiales. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Invitados al bar del Sand Dollar Lounge en Las Vegas, lunes 25 de noviembre de 2019. El bar es la sede de Miracle on Spring Mountain, un evento vacacional de cinco semanas con decoraciones extravagantes y un menú de cócteles especiales. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El bartender Keith Baker crea el cóctel Koala-La La La La, La La La La La, hecho de ginebra, té de pino, oleo de toronja y amargo de eucalipto en el Sand Dollar Lounge en Las Vegas, el lunes 18 de noviembre de 2019. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El bartender Keith Baker crea el Christmapolitan, hecho de vodka, flor de saúco, vermut seco, salsa de arándanos con especias, romero, limón y niebla de absinthe en el Sand Dollar Lounge en Las Vegas, el lunes 18 de noviembre de 2019. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El Christmas Carol Barrel hecho de tequila blanco, licor de café, licor de naranja y coñac con infusión de cacao, chocolate caliente helado y especias mexicanas, en el Sand Dollar Lounge de Las Vegas, el lunes 18 de noviembre de 2019. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El Snowball Old-Fashioned hecho de bourbon de nuez caramelizado, jarabe de melaza con especias, amargos de ajenjo y esencia de naranja en el Sand Dollar Lounge de Las Vegas, el lunes 18 de noviembre de 2019. El Sand Dollar ofrecerá un menú especial y tendrá decoraciones navideñas como parte del Miracle Pop-Up Bar. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El Koala-La La La, La La La La La, hecho de ginebra, té de pino, oleo de toronja y amargo de eucalipto, en el Sand Dollar Lounge de Las Vegas, el lunes 18 de noviembre de 2019. El Sand Dollar ofrecerá un menú especial y tendrá decoraciones navideñas como parte del Miracle Pop-Up Bar. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El Run Run Run Rudolph hecho de prosecco, ginebra seca de Londres, puré de vino caliente, limón y jarabe de caña, en el Sand Dollar Lounge de Las Vegas, el lunes 18 de noviembre de 2019. El Sand Dollar ofrecerá un menú especial y tendrá decoraciones navideñas como parte del Miracle Pop-Up Bar. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El Christmapolitan está hecho de vodka, flor de saúco, vermú seco, salsa de arándanos con especias, romero, limón y niebla de absinthe en el Sand Dollar Lounge en Las Vegas, el lunes 18 de noviembre de 2019. El Sand Dollar ofrecerá un menú especial y tendrá decoraciones navideñas como parte del Miracle Pop-Up Bar. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Es poco antes de las 3 a.m. del lunes, y el turno del domingo por la noche está terminando en el Sand Dollar Lounge. La banda terminó su último set casi una hora antes, y la multitud se ha ido, pero hay algo más sucediendo que la rutina habitual después del show.

Mientras los miembros del personal lavan la cristalería y trapean el piso, la esposa del dueño Anthony Jamison, Magdalena, está caminando por el perímetro de la barra, colocando sombreros de Santa de gran tamaño sobre la parte posterior de los taburetes del bar. Unos minutos después, mientras el equipo de Bright Light Holiday Company comienza a descargar más de cinco mil luces navideñas y otras decoraciones de un remolque en el estacionamiento del bar, los clientes leales Korey Replogle y David Yett comienzan a instalar un poste de striptease a rayas de caramelo en el techo cerca de la puerta, frente a un mural de elfos bailando.

Cuando terminan, Yett se monta para dar vueltas, probando para ver si el poste soporta su peso corporal mientras Replogle posa para una foto dándole un billete de un dólar.

Todos ellos son parte del grupo de empleados, contratistas y amigos de Sand Dollar que pasarán más de 12 horas transformando el interior del bar ubicado en 3355 Spring Mountain Road en una maravilla invernal única de Las Vegas.

“Le dije a la compañía de decoración que quería que se pareciera a Hunter Thompson mezclado con Navidad: una Navidad psicodélica en Las Vegas”, explicó Anthony Jamison.

Medio día después, a las 3:15 p.m., el lugar tiene una vibra maníaca y mágica de un taller en el Polo Norte en la mañana de Nochebuena (si los ayudantes de Santa fueran un poco más altos y tuvieran una imagen traviesa).

Mientras un barman prepara los ingredientes para el menú de cócteles navideños, y otros tres o cuatro aspiran y barren el suelo, un dúo lucha por ponerle pantalones peludos rojos a un maniquí de Santa Claus que aún no tiene cabeza. El área del escenario del bar se ha transformado en el patio delantero de una casa psicodélica de pan de jengibre habitada por duendes que se divierten mucho, mientras que su elevada área VIP es ahora una esquina azul y blanca de Hanukkah. Las medias a rayas y los sombreros de elfo se balancean de un manto improvisado cerca de la mesa de billar. Del techo cuelgan ornamentos de gran tamaño y varias constelaciones de luces.

Unos 15 minutos antes de la apertura programada de un evento vacacional de cinco semanas que no se parece a nada que Las Vegas haya visto nunca, el equipo se reúne cerca del bar para un gran brindis de apertura. Después de beber su whisky y apagar las luces, salen a ver a Claire Sinclair, ex Playboy Playmate y estrella de Strip, cortar el listón para inaugurar oficialmente Miracle on Spring Mountain.

Al llegar los primeros invitados, muchos posan para tomarse fotos frente al tubo de stripper, que sirve como centro de un espacio propio llamado Santa’s Twerkshop. Otros se dirigen al bar para probar uno de los 10 cócteles Miracle, o tres tragos de infusión. Incluso aquellos que no están impresionados parecen estarlo por las presentaciones, que incluyen un oso koala sostenido del tallo de la copa vidrio llamado Koala-La La La La, La La La La, una bola de nieve enfriada a la antigua y una taza de dinosaurio vestida de fiesta para el SanTaRex.

Jamison se apresura a señalar, sin embargo, que lo que entra en cada vaso es aún más impresionante que la manera en que se sirve.

“Todas requieren mucha mano de obra”, dice sobre las bebidas, que fueron diseñadas por la oficina central del Miracle Bar en Nueva York, pero personalizadas aquí en Las Vegas. “Nos llevó a los dos nueve horas hacer los jarabes”.

Miracle on Spring Mountain es el resultado de un concepto que nació en el East Village de la ciudad de Nueva York en 2014 y que desde entonces se ha expandido a más de 90 lugares en todo el mundo. Y es la primera vez que Las Vegas acoge uno de los eventos.

“Sentimos que necesitábamos un socio realmente fuerte para Las Vegas”, dice Greg Boehm, director ejecutivo de Miracle Bar. “Una cosa sobre Miracle es que tiene que verse genial y estar por encima de la cima, como si la Navidad hubiera vomitado en todas partes. Pero las bebidas tienen que saber deliciosas”.

El Sand Dollar, que atiende a los profesionales locales de alimentos y bebidas, así como a los aficionados a la música, se ha enorgullecido de su programa de cócteles desde que Jamison y sus socios lo compraron en 2015. Sin embargo, viajaron a Nueva York para recibir capacitación en cócteles (y decoración). Y, como puede ser el primer Miracle Bar que tiene música en vivo todas las noches, el equipo hizo todo lo posible en ese frente también.

“Hemos reservado casi todas las noches nuestras mejores bandas en lugar de guardarlas para el viernes y el sábado”, apunta Jamison.

Miracle on Spring Mountain estará abierto todas las noches de aquí al 31 de diciembre, de 4 p.m. a 4 a.m. Entrada para adultos de 21 años en adelante, con un toque de contenido adulto en las decoraciones, y no fumadores antes de la medianoche.