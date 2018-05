Abre Steak ‘n Shake sucursal en el Sur de Nevada

mayo 4, 2018 - 10:16 am

Steak 'n Shake Retail Fast Casual Restaurant Chain. (Getty Images)

La cadena informal de restaurantes Steak ‘n Shake ha abierto su primer local de autoservicio en Nevada.

Conocida por sus hamburguesas y batidos, la cadena abrió la nueva ubicación cerca de la intersección de St. Rose Parkway Trail y 215 Beltway en Henderson.

Está abierto de domingo a jueves de 10 a.m. a medianoche y de viernes a sábado de 10 a.m. a 3 a.m.

La cadena tiene cuatro ubicaciones en el área de Las Vegas. Hooters Hotel abrió el Steak ‘N’ Shake más grande del mundo en abril.

36.017639, -115.101358