El famoso chef Anthony Bourdain encontrado muerto tras aparente suicidio

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 11 de septiembre de 2016, Anthony Bourdain llega por la noche a dos de los Premios Emmy de Artes Creativas en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

PARIS – Anthony Bourdain, la celebridad de televisión estadounidense y escritor sobre gastronomía, fue encontrado muerto en su habitación de hotel el viernes en Francia mientras trabajaba en su serie de CNN sobre tradiciones culinarias de todo el mundo. Tenía 61 años.

CNN confirmó la muerte, afirmando que el amigo y chef Eric Ripert, en la ciudad francesa de Estrasburgo, encontró a Bourdain inconsciente el viernes por la mañana. Denominó a su muerte como un suicidio.

Bourdain alcanzó la fama después de su publicación en el año 2000 de su best-seller “Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly”. El libro causó sensación al combinar detalles francos de su vida y carrera con observaciones detrás de escena sobre la industria culinaria. Era un crossover raro, un libro destinado a cocineros profesionales que tenía un gran atractivo masivo.

Bourdain logró fama ampliamente gracias a su serie de CNN “Parts Unknown”, y estaba filmando un segmento próximo para el programa cuando fue encontrado muerto, según la CNN.

El presidente ejecutivo de CNN, Jeff Zucker, envió una nota al personal informando que las circunstancias de su muerte aún no están claras, pero que “sí sabemos que Tony se quitó la vida”.

“Tony fue un talento excepcional, un cuentacuentos, un escritor dotado, un viajero del mundo, un aventurero. Él trajo algo a la CNN que nadie más había traído antes”, describió Zucker en la carta. “Este es un día muy, muy triste”.

La policía de Estrasburgo, los servicios de emergencia y las autoridades regionales no tuvieron información inmediata sobre la muerte. La asistente de Bourdain, Laurie Woolever, no realizó ningún comentario al ser contactada por The Associated Press.

Reacciones aturdidas

Chefs celebridades, fans y el presidente Donald Trump, se encontraban entre los aturdidos y entristecidos por las noticias.

“Quiero extenderle a su familia mis más sentidas condolencias”, publicó Trump.

Jamie Oliver escribió en Instagram que Bourdain “realmente rompió el molde … deja a los chefs y fanáticos de todo el mundo con un enorme agujero de comida que simplemente no puede ser reemplazado”. El chef Yotam Ottolenghi tuiteó: “¡Impactante y triste!” mientras Nigella Lawson tuiteaba: “Se me partió el corazón”.

“La excepcional escritura de Bourdain hizo que este comensal, un tanto quisquilloso y miedoso, fuera muy valiente y quisiera probarlo todo y siempre estaré agradecido por él y por los mundos que abrió”, tuiteó Lin-Manuel Miranda.

Personalidades de la televisión estadounidense, Megyn Kelly y Stacy London, expresaron sus condolencias e instaron a quienes necesitan ayuda a ponerse en contacto con las líneas directas de prevención del suicidio.

La muerte de Bourdain se produjo tres días después de que la diseñadora de modas Kate Spade se suicidara en su departamento de Park Avenue en Nueva York. El esposo y socio comercial de Spade reportó que el magnate de negocios de 55 años había sufrido de depresión y ansiedad durante muchos años.

“Parts Unknown” de Bourdain parecían una elección extraña para CNN cuando comenzó en 2013: parte de un viaje, una parte de la lección de historia y una carta de amor para las comidas exóticas. Cada viaje fue una aventura. No había nada parecido en la red de noticias, y se convirtió en un éxito inmediato.

Mezcló una tosquedad y un sentido caprichoso de audacia, fue fiel a la música rock ‘n’ roll que tanto amaba.

“Nos preguntamos constantemente, primero que nada, ¿qué es lo más loco que podemos hacer después?”, respondió en una entrevista de 2014 con la AP.

Además de exhibir comida, un viaje de “Parts Unknown” a Japón en la primera temporada de la serie incluyó un extraño espectáculo con robots y mujeres con poca ropa, una visita de una banda de death metal y una comida compartida con una mujer involucrada en la comunidad sadomasoquista de la ciudad.

En 2016, se sentó para tomar un chapucha en Hanoi, Vietnam, con el presidente Barack Obama.

Bourdain era reacio a analizar por qué su serie tuvo éxito.

“Si piensas en quién es el público y cuáles podrían ser sus expectativas, creo que ese es el camino hacia la maldad y la mediocridad”, le comentó a AP. “Sal a la calle y muestra la mejor historia que puedas, haz lo mejor que puedas, si es interesante para ti, espera que sea interesante para otros, si no haces la televisión así, se torna complaciente”.

El chef, autor y personalidad televisiva estadounidense nació en la ciudad de Nueva York y se crió en Leonia, Nueva Jersey. Había escrito que su amor por la comida comenzó siendo joven mientras estaba de vacaciones en Francia, cuando comió su primera ostra.

Bourdain argumentó que su juventud estuvo marcada por el consumo de drogas y abandonó Vassar College después de dos años.

Trabajar en restaurantes lo llevó al Culinary Institute of America, donde se graduó en 1978, y comenzó a trabajar en cocinas en la ciudad de Nueva York. Se convirtió en chef ejecutivo en Brasserie Les Halles en 1998.

Shock de éxito

En el prefacio de la última edición de “Kitchen Confidential”, Bourdain escribió sobre su conmoción ante el éxito de su libro, que escribió levantándose a las 5 am para robar un par de horas en la computadora antes de aparecer en statue station para almorzar.

Señaló que nunca tuvo la intención de escribir una exposición o de “romper la tapa del negocio de los restaurantes”. Dijo que le gustaba el negocio de los restaurantes de la manera que era.

“Lo que me propuse hacer fue escribir un libro que mis compañeros cocineros encontraran entretenido y verdadero”, describió. “Quería que sonara como si estuviera hablando, por decir, … a las diez en punto de la noche del sábado, después de un ajetreo de la cena, a mí y a algunos cocineros dando vueltas por la cocina, bebiendo unas cervezas y platicando”.

Bourdain mencionó que realmente no tenía idea de que alguien fuera del mundo de los chefs siquiera prestara atención a sus comentarios.

“La nueva cultura del famoso chef es un fenómeno notable y ciertamente molesto. Aunque no ha sido más que bueno para los negocios, y para mí personalmente, muchos de nosotros en la vida no podemos evitar reírnos al respecto “, escribió. “De todas las profesiones, después de todo, pocas personas son menos aptas para ser lanzadas repentinamente a la vista pública que los chefs”.

La introducción de Bourdain a “Kitchen Confidential: Insider’s Edition” fue garabateada en sus propias letras en bloque, ofreciendo la sensación de hacerlo personal de inmediato.

Escribió sobre la dificultad de las largas horas, el trabajo arduo y el bajo salario, y mencionó que uno de los beneficios secundarios de su éxito era la capacidad de pagar su renta. Sin embargo, había más que una sensación de melancolía en los tiempos pasados.

CNN está transmitiendo actualmente la undécima temporada de “Parts Unknown”, y Bourdain estaba en Francia filmando un episodio de la temporada número 12. CNN anunció que aún no ha tomado una decisión sobre si continuará con la temporada actual.

Bourdain estuvo dos veces divorciado y tiene una hija de su segundo matrimonio. Los arreglos fúnebres no estaban disponibles de inmediato.

Sylvie Corbet y Elaine Ganley en París, Dave Bauder en Nueva York, Shawn Marsh en Trenton, Nueva Jersey, Danica Kirka en Londres y Pablo Gorondi en Budapest contribuyeron a este informe.