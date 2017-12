Adverbios comparativos y superlativos Lección #30

Adverbios comparativos y superlativos.

La mayoría de los adverbios comparativos y superlativos se forma con ‘more’ y ‘most’.

Can you drive more carefully, please? / ¿Puedes conducir con más cuidado por favor?

Los adverbios que tienen la misma forma que los adjetivos, se forman con ‘er’ y ‘est’.

Los más usados son:

Fast, early, hard, long, near, high, low, soon, easy, slow, loud, quick.

They all play badly, but he plays worst of all / Todos juegan mal, pero él es el que peor juega.

She speaks slower (Informal) than Andy. / Ella habla más despacio que Andy.

(También se puede decir ‘more slowly’).

Nobody gets up earlier than Wally. Nadie se levanta más temprano que Wally.

Los comparativos y superlativos de superioridad irregulares

