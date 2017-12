Clases de adverbios Lección #29

El adverbio es una parte de la oración cuya función principal es modificar o complementar el significado del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. The teacher speaks slowly / El profesor habla despacio.

Los adverbios explican cómo ocurre una acción. ‘Slowly’ (despacio) nos indica la forma en la que el profesor habla. Es por lo tanto un adverbio de modo. Como veremos, existen muchas más clases de adverbios.

CLASES DE ADVERBIOS

– De modo

(adverbs of manner).

Expresan cómo se realiza una acción.

La mayoría suelen terminar en -ly (equivale a la terminación adverbial española ‘mente’ y por lo tanto suelen formarse a partir del correspondiente adjetivo al que se agrega dicha terminación…

Careful – carefully (cuidadosamente), easy – easily (fácilmente), etc.

Aunque existen excepciones.

Well (bien), aloud (en voz alta), etc.

– De lugar

(adverbs of place).

Indican el lugar donde se realiza una acción.

Around (alrededor), far (lejos), near (cerca), there (allí), here (aquí), etc.

– De tiempo

(adverbs of time).

Indican cuando tiene lugar una acción.

Again (otra vez), at first (al principio), before (antes), soon (pronto), late (tarde), etc.

– De frecuencia (

adverbs of frequency).

Indican con que periodicidad se realiza una acción.

Always (siempre), frequently (frecuentemente), never (nunca), sometimes (algunas veces), etc.

– De cantidad

(adverbs of quantity).

Expresan la cuantía de algo.

little (poco), much (mucho), very (muy, mucho), too (demasiado), etc.

– De interrogación

(interrogative adverbs).

Se utilizan para realizar preguntas.

When? (¿cuándo?), where? (¿dónde?), why? (¿por qué?), how? (¿cómo?), etc.

– Relativos

(relative adverbs)

When (cuando), where (donde), why (por qué).

– Ordinales

(ordinal adverbs)

Firstly (en primer lugar), secondly (en segundo lugar), etc.

– De grado o intensidad

(adverbs of degree).

Indican la intensidad con que se realiza la acción.

Completely (completamente), extremely (extremadamente), greatly (grandemente), etc.

– De probabilidad

(adverbs of probability).

Maybe (quizá), perhaps (quizá, tal vez), possibly (posiblemente), probably (probablemente), etc.

– De afirmación

(adverbs of affirmation).

Certainly (ciertamente), naturally (naturalmente), of course (por supuesto), surely (seguramente), etc.

– De negación

(adverbs of negation).

No, not (no), never (nunca), not at all (en absoluto).