Expresiones adverbiales Lección #33

Lección de inglés #33. Foto El Tiempo.

Hay muchas expresiones adverbiales idiomáticas en inglés. Las más frecuentes son:

A long time ago, hace tiempo / All at once, súbitamente

As soon as, tan pronto como / At any rate, de todas formas

As far as, según by and large, hablando generalmente

By far, con mucho / By the way, a propósito

(Every) now and then, de vez en cuando / Far better, mucho mejor

In so far as, en cuanto / In the long run, a fin de cuentas

Off hand, a primera vista / Off hand on, a ratos

of late, de poco tiempo a esta parte / On no account, de ninguna manera

On purpose, intencionalmente / On the whole, en suma

So as to, de manera que / Somehow or other, como sea

So far, hasta ahora / So long as, mientras

Sooner or later, tarde o temprano

ADVERBIOS + PREPOSICIONES

(Formas adverbiales idiomáticas)

En inglés hay muchos adverbios que se unen con preposiciones para formar locuciones adverbiales (expresiones formadas por un grupo de palabras que equivalen a un solo adverbio) que, traducidas literalmente, no tienen sentido a veces, pero que necesitamos conocer para comprender su significado.

Ejemplo de locuciones adverbiales en español tenemos también muchos (tal vez, mas o menos, de repente, a menudo, por las buenas, a manos llenas, etc.).

Algunos ejemplos de las más significativas en inglés son:

A little beyond, un poco más lejos / Almost over, casi acabado

Along with, junto con / All through, de principio a final

Altogether below, por debajo de / Apart from, por otra parte

Away from,. lejos de / Close upon, cerca de

Close beside, junto a / Distinctly above, claramente por encima

Down to, hasta / Far below, muy por debajo

Greatly to, grandemente / Hard by, al lado mismo

Long after, mucho después de / Out of, por, a causa de

Shortly before, poco antes de / Up to, hasta, al.