Las conjunciones [Lección #38]

La conjunción se utiliza básicamente para enlazar dos oraciones. También puede enlazar frases o palabras dentro de una oración.

Go and look for him / Vete a buscarle.

Gramaticalmente, las conjunciones se dividen en coordinantes y subordinantes (dependiendo que coordinen o subordinen dos palabras u oraciones). De igual forma, tanto las conjunciones coordinantes como las subordinantes se subdividen a su vez gramaticalmente. No obstante, vamos a hacer un estudio de las mismas menos teorizante y vamos a ver en detalle las conjunciones y locuciones conjuntivas que por su importancia o dificultad merecen una atención especial.

AS

Se usa para expresar:

A) Tiempo.

She trembled as he spoke / Temblaba mientras hablaba.

B) Modo o manera:

Leave the room as you find it / Deja la habitación tal como la encuentres.

C) El comparativo de igualdad:

He is not so tall as you are / Él no es tan alto como tú.

D) Contraste:

Rich as he is, he isn’t happy / Por muy rico que sea, no es feliz.

E) Causa:

As you weren’t there I left a message / Como no estabas, dejé un recado.

AS WELL AS

Se corresponde al español tan (to)… como.

She does not speak French as well as you do / Ella no habla francés tan bien como tú.

BECAUSE

Equivale al ‘porque’, ‘a causa de’… español (causal).

Because he was busy he couldn’t go to the party / Por estar ocupado no podía ir a la fiesta.

BOTH … AND

Both, cuando va acompañado de la conjunción and, se usa para recalcar dos hechos de igual importancia:

Both Elizabeth and Helen… / Tanto Elizabeth como Helen…

BUT

Se corresponde:

A) Al pero español:

She is rich, but unhappy / Ella es rica pero desgraciada.

B) Con el ‘sino’ español.

He’s not only conceited but also selfish / No es sólo engreido sino también egoísta

C) A la preposición española excepto:

Nobody but you could be so stupid / Sólo tú podrías ser tan tonto.

EITHER… OR

Either usado con or corresponde a las conjunciones españolas o.. ,o.

He must be either drunk or drugged / O está borracho o drogado.

FOR

Ya que…

They were tired, for they had worked all day / Estaban cansados, porque habían pasado todo el día trabajando.

IF

A) Puede expresar una condición o suposición:

I’ll stay if you help me / Me quedaré si me ayudas.

B) Opción:

I’ll see if he’s in / Voy a ver si está.

C) Petición de forma cortés

If I could just interrupt you there… / Si me permite que le interrumpa…

LEST

Para que no, por miedo a…

I didn’t do it lest he should beat me / No lo hice por miedo a que me pegase.

A veces se usa ’ lest’ detrás de los verbos ‘fear’, ’ be afraid’ ‘of’, etc en lugar de ’ that’.

‘Lest’ es muy formal y no se utiliza habitualmente en el inglés corriente.

LIKE

Como.

He acts like he owns the place / Se comporta como si fuera el dueño.

NOT ONLY… BUT ALSO

Se usa cuando se quiere dar mayor importancia al segundo de los hechos:

Not only I read English but also I write it / No sólo leo en inglés, sino que también lo escribo

OR

Puede tener tres significados muy distintos:

A) Equivalente al ‘o’ español.

There were 35 or 40 people there / Había 35 ó 40 personas.

B) O, si no

Hands up or I’ll shoot! / ¡Arriba las manos o disparo!

C) Ni.

He can’t read or write / No sabe leer ni escribir.

WHILE

Tiene el significado de ‘mientras’, ‘aunque’.

She only saw him twice while he was staying there / Le vió solamente dos veces mientras él estaba allí.

While I admit it is difficult, I don’t think it is impossible / Aunque reconozco que es difícil, no creo que sea imposible.