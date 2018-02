Las preposiciones Lección #34

[Cortesía]

Uso de las preposiciones

Las preposiciones pueden realizar distintas funciones.

Servir de enlace entre dos palabras o distintos elementos en la oración:

I’ll see you at five o’clock / Te veré a las cinco.

-Pueden acompañar a un verbo sirviendo de enlace a su complemento.

En este caso, pueden no alterar el significado del verbo o alterarlo con lo que constituyen una palabra distinta.

To look / Mirar (no altera el significado del verbo).

To look after / Cuidar de (se altera el significado del verbo).

-Cuando ponemos un verbo después de una preposición, en inglés normalmente se utiliza la forma ’ ing’ y no el infinitivo.

You shouldn’t go to India without visiting the Taj Mahal.

No deberías ir a la India sin visitar el Taj Mahal.

I’m interested in studying psychology / Estoy interesado en estudiar psicología.

-Las principales preposiciones en inglés son:

About alrededor de, sobre / above por encima de.

After detrás de, después de / among entre (tres o más).

At en, junto a / before antes de, delante de.

Behind detrás de / below debajo de.

Beneath debajo de / beside junto a.

Between entre (dos o más) / but excepto, pero.

By por, junto a / down hacia abajo.

Except excepto / for para, por, durante, desde hace.

From de, desde / in en, dentro de.

Into en, adentro / like como, igual a.

Near cerca de / of de.

Off de (alejándose), fuera de / on en, sobre.

Over por encima de, al otro lado / since desde.

Through a través de / throughout por todo.

Till = until hasta / to a, hasta, hacia.

Under por debajo de / up hacia arriba.

Upon (poniendo) sobre, encima / with con.

Without sin.

-Posición de las preposiciones

Generalmente, se colocan delante del sustantivo o del pronombre, excepto en los siguientes casos:

a.) Con el pronombre relativo, cuando va seguido de preposición, ésta puede colocarse en la posición final.

The girls I study with / Las muchachas con las que estudio (en lugar de: The girls with whom I study)

b.) En frases interrogativas cuando empiezan por un pronombre interrogativo:

Who were you speaking to? / ¿con quién estabas hablando? (en lugar de: To whom were you speaking?)

-La preposición y la contracción

La contracción española, es decir, la fusión de una preposición con el artículo definido (al, del) no existen en inglés. Se traducen siempre por la preposición seguida del artículo definido y separado de ella (al = a el) (del = de el):

Tell it to the chairman / Dígaselo al presidente.