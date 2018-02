Preposiciones inglesas – I Lección #35

[Cortesía / Diverse Human Hands Holding Word English]

ABOUT sobre, alrededor de, acerca de, por

Puede tener distintos significados dependiendo de su función en la frase (lugar, tiempo o circunstancia)

This is a book about the universe / Es un libro sobre el universo

There are some papers spread about the room / Hay papeles esparcidos por la habitación

ABOVE por encima de, sobre

Se usa en general para expresar superioridad

He flew above the mountains / Volaba por encima de las montañas

La Paz is 3600 meters above the sea level / La Paz está a 3600 metros sobre el nivel del mar

ACROSS a través de, al otro lado de

Se usa para indicar la ubicación relativa en un lugar

She lives across the street / Ella vive al otro lado de la calle

AFTER detrás de, después de

Puede indicar tiempo o lugar.

She left after lunch / Se marchó después de comer

AGAINST contra

Indica lugar o circunstancia

Put the table against the wall. Pon la mesa contra la pared

I have nothing against him. No tengo nada en contra de él

ALONG a lo largo de

The ship sails along the coastline / El barco navega a lo largo de la costa

AMONG entre (varios)

Indica lugar o circunstancia

A house among the trees / Una casa entre los árboles

I was among the last to leave / Estaba entre los últimos en marcharse.

(*) Note la diferencia entre ‘among’ (uno entre varios) y ‘between’ (uno entre dos)

AROUND alrededor de

Puede indicar tiempo, lugar o circunstancia.

We were sitting around the table / Estábamos sentados alrededor de la mesa

Around seven o’clock / Alrededor de las siete

AT en

A) Ubicación en lugares:

He is at London now / Está en Londres ahora

B) El momento exacto en que ocurre una determinada acción:

She was there at five o’clock / Ella estaba ahí a las cinco

C) El precio:

At what price is this car sold? / ¿A qué precio se vende este coche?

D) El estado de una persona o de un animal

She is quite at ease / Se encuentra a gusto

Diferencia entre ‘at’, ‘in’ y ‘on’

‘At’ refiere la posición en un punto determinado, mientras que ‘in’ implica la posición dentro de algo y ‘on’ sobre algo.

Cuando hace referencia al tiempo, ‘at’ se emplea para horas o momentos determinados, mientras que ‘in’ refiere meses, años o estaciones y ‘on’ días de la semana y fechas.

At seven o’clock / A las siete en punto

At Christmas / En navidades

In July / En julio

In 2001 / En el año 2001

In summer / En verano

On Saturday / El sábado

On August, 24th / El 24 de agosto

BEFORE delante de, ante

Puede indicar tiempo, lugar o circunstancia

He arrived before me / Llegó antes que yo

Turn left just before the theatre / Gire a la izquierda justo antes del teatro

BEHIND detrás de

Puede indicar tiempo, lugar o circunstancia

I put it behind the painting / Lo puse detrás del cuadro

He’s the man behind the scheme / Él es el hombre que está tras el proyecto

BELOW por debajo de

Below sea level / Bajo el nivel del mar

Diferencia entre ‘below’ y ‘under’ (ambos significan ‘por debajo de’)

Below implica un nivel inferior al que se hace referencia, con el que no existe contiguidad, mientras que ‘under’ implica una cierta inmediatez, una proximidad mayor

BESIDE junto a

Puede indicar lugar o circunstancia

Sit beside your classmate / Siéntate junto a tu compañero de clase

BETWEEN entre (entre dos)

Puede indicar tiempo, lugar o circunstancia

To drive between Madrid and Barcelona / Conducir entre Madrid y Barcelona

Between seven o’clock and eight o’clock / Entre las siete y las ocho

BEYOND más allá de

Puede indicar tiempo, lugar o circunstancia

Beyond the horizon / Más allá del horizonte

He lives beyond his means / Vive por encima de sus posibilidades

BY junto a, al lado de

Se usa para expresar:

A) Vecindad:

Come and sit by me / Ven a sentarte junto a mí

B) Medio o instrumento:

I went to Mexico by air / Fui a Mexico en avión

C) Medida

The room measures 10 metres by 6 / La habitación mide 10 metros por 6

D) Movimiento

We went to Poland by land / Fuimos a Polonia por tierra

E) El complemento de agente en la voz pasiva:

The bridge was designed by Calatrava / El puente fue diseñado por Calatrava.

F) La expresión española “a cierta hora”

I will be back by six / Volveré hacia las seis

G) Juramentos

I swear by almighty God to tell the truth / Juro por Dios decir la verdad