Preposiciones inglesas – II Lección #36

DESPITE (in spite of) a pesar de

Indica circunstancia

Despite what she says / A pesar de lo que ella dice

DOWN abajo

Esta preposición se usa para expresar movimiento de arriba hacia abajo

Come down from that tree! / ¡Baja de ese árbol!

DURING (durante)

Indica tiempo

During the summer / Durante el verano

Diferencia entre ‘during’ y ‘for’

Se usa ‘during’ para referirse al tiempo o al momento en que se desarrolla una acción y contesta a la pregunta When…?

I began to feel ill during the concert / Me empecé a encontrar mal durante el concierto

‘For’ se utiliza cuando se especifica la duración de la acción y contesta a la pregunta How long…?

Yesterday it rained for two hours / Ayer llovió durante dos horas

FOR para, hacia (lugar), durante (tiempo), por (circunstancia)

Esta preposición puede adoptar distintos sentidos o significados depenciendo de su contexto específico (lugar, tiempo o circunstancia) Se usa para expresar:

A) Movimiento hacia un lugar:

Shee will soon start for France / Pronto saldrá hacia Francia

B) Causa:

For the following reasons… / Por las siguientes razones…

C) Fin:

To pray for peace / Rezar por la paz

D) Duración (el término español ‘desde hace’)

I haven’t seen him for five days / No lo veo desde hace cinco días

E) Sustitución:

She is writing a letter for me / Ella escribe una carta por mí (en mi lugar)

Diferencia entre ‘for’ y ‘since’

Cuando ‘for’ se traduce por “desde hace” se puede confundir con ‘since’, “desde”. Ambas preposiciones se usan para expresar el tiempo que ha durado la acción del verbo, pero ‘for’ expresa la duración de la acción y ‘since’ el comienzo de la misma:

I’ve been living in London for two months / Vivo en Londres desde hace dos meses

I’ve been living in London since February / Vivo en Londres desde febrero

(*) Observa el uso en ambos casos del pretérito perfecto o el pluscuamperfecto y nunca del presente

FROM de, desde

Indica lugar, tiempo o circunstancia. Se usa para expresar:

A) Procedencia, origen:

I’m from Spain / Soy español

B) Separación

Take the scissors from the child / Quítale las tijeras al niño

C) Causa

He did it from spite / Lo hizo por despecho

D) Relación de tiempo:

I study from morning till night / Estudio desde la mañana hasta la noche

From 20 July / Desde el 20 de julio

IN en, dentro de

Puede indicar tiempo o circunstancia. Se usa para expresar:

A) Situación (en ciudades, regiones, naciones, continentes, etc.)

We live in Valencia / Vivimos en Valencia

B) Periodos de tiempo, como meses, años, estaciones:

In the year 2001 / En el año 2001

In winter / En invierno

You arrived in Madrid in september / Llegaste a Madrid en Septiembre

(*) Cuidado: ‘In the morning’ ‘In the afternoon’ / ‘In the evening’ / ‘At night’

C) La construcción adverbial española “dentro de”, en expresiones de tiempo:

I’ll see you in a week’s time / Te veré dentro de una semana

(*) Ver en preposición ‘at’ las diferencias de uso con ‘in’

INSIDE interior, dentro de

The inside of the box / El interior de la caja

INTO en

Puede indicar lugar o circunstancia

I went into the bedroom / Entré en la habitación

A journey into the unknown / Un viaje hacia lo desconocido

The car ran into a wall / El coche chocó con un muro.

Diferencia entre ‘in’ e ‘into’

‘In’ significa ‘en’ (dentro) generalmente en posición estática (no implica movimiento)

‘into’ (en) implica movimiento

LIKE como

Se usa en comparaciones y ejemplos

You think like my mother / Piensas como mi madre

I want a skirt like that / Quiero una falda como esa

NEAR cerca de

Puede indicar lugar, tiempo o circunstancia

Is there a police station near here? / ¿Hay una comisaría por aquí cerca?

Near midday / Cerca del mediodía

OF de

Made of steel / Hecho de acero

East of London / Al este de Londres

He is proud of her daughter / Está orgulloso de su hija

(*) Cuidado con el genitivo sajón (posesivo)

El Bar de Pedro = Peter’s Bar (y no The bar of Peter)

OFF de, fuera de, sale de

Indica lugar o circunstancia

She fell of the ladder / Se cayó de la escalera

A street off the main place / Una calle que sale de la plaza principal

ON, (equivalente a UPON, que es menos usual) sobre, encima de, el (fechas)

Puede indicar lugar, tiempo o circunstancia. Se usa para expresar:

A) Contacto directo (un objeto descansa sobre otro):

My hat is on the table / Mi sombrero está sobre la mesa

B) Un día (como fecha):

We will see you on Saturday / Te veremos el sábado

C) Causa, fin

I’m here on business / Estoy aquí por negocios

D) Argumento, tema:

To lecture on Shakespeare / Dar clases sobre Shakespeare

E) Posición

This room looks out on Sesame Street / Esta habitación da a la calle Sesamo

OUTSIDE fuera de

Indica lugar

Outside the prison walls / Fuera de los muros de la prisión

OVER sobre, por encima de

Puede indicar lugar, tiempo o circunstancia. Se usa para expresar:

A) Contacto indirecto (un objeto a cierta distancia por encima del otro):

We flew over New York / Volamos sobre Nueva York

B) Contacto total (un objeto sobre otro cubriéndolo)

Put a cloth over the table / Pon un mantel sobre la mesa

C) De un lado a otro

A bridge over the River Kwai / Un puente sobre el Río Kwai

D) Durante, mientras

We’ll discuss it over dinner / Lo discutiremos durante la cena

E) Con números, edades, dinero y tiempo

He’s over 30 / Tiene más de 30 años.