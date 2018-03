Preposiciones inglesas – III Lección #37

[Cortesía]

PAST por delante de, más allá de

Puede indicar lugar, tiempo o circunstancia

She walked past the bank / Pasó por delante del banco

It’s ten past five / Son las cinco y diez

ROUND alrededor de

Puede indicar lugar, tiempo o circunstancia

We were sitting round (around) the table / Estábamos sentados alrededor de la mesa

Round (about) five o’clock / Alrededor de las cinco

SINCE desde

Indica un período de tiempo cuyo comienzo está bien determinado:

I have not seen him since January / No le he visto desde enero

THROUGH a través de

Puede indicar lugar, tiempo o circunstancia

He made his way through the traffic / Se hizo paso a través del tráfico

We bought it through an agent / Lo compramos a través de un agente

TILL (UNTIL) hasta

Indica tiempo

I shall be here until tomorrow / Estaré aquí hasta mañana

I shall be here till tomorrow

(*) Diferencia entre ‘till’ y ‘until’: ‘till’ es más informal y no suele aparecer al comienzo de una frase

TO a, hacia, hasta (tiempo)

Puede indicar lugar, tiempo o circunstancia. Se usa para expresar:

A) Movimiento hacia un lugar:

Let’s go to the cinema! / ¡Vámonos al cine!

Se omite normalmente delante de la palabra home (casa, en el sentido de hogar propio):

She came home at eight / Ella llegó a casa a las ocho

A excepción de cuando va precedida de un adjetivo posesivo o si se usa con un genitivo sajón, en cuyo caso es obligatoria:

We went to Peter’s home / Fuimos a casa de Peter

We went to his home / Fuimos a su casa

B) El complemento indirecto

He gave it to John / Se lo dió a John

C) Comparación

I prefer walking to driving / Prefiero caminar a conducir

D) Proporción, relación

One goal to nil / Un gol a cero

E) Tiempo:

A quarter to eight / Las ocho menos cuarto

(*) To se emplea también para formar el infinitivo de los verbos

TOWARDS hacia

Puede indicar lugar, tiempo o circunstancia.

She went towards the door / Fue hacia la puerta

Towards the end of the film / Hacia el final de la película

UNDER debajo de, bajo

Puede indicar lugar o circunstancia

Under the chair / Debajo de la silla

Children under six / Menores de seis años

UP en lo alto de

Indica lugar o movimiento hacia arriba. Tiene el significado contrario a la preposición ‘down’

Up the mountain / En lo alto de la montaña

She went up the ladder / Subió por la escalera

WITH con

Indica circunstancia. Se usa para expresar

A) El complemento de compañía:

With you / Contigo

B) El complemento de medio o instrumento:

Cut it with a knife / Córtalo con un cuchillo

C) A causa de

To tremble with fear / Temblar de miedo

D) Con descripciones

A girl with blond hair / Una chica rubia