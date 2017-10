Pronombres demostrativos Lección #23

She drives that car / Ella conduce ese coche (‘that’ hace las funciones de adjetivo)

Los pronombres demostrativos son:

· This éste, esto, ésta

· That aquél, aquello, aquella, eso, ésa

· These éstos, éstas

· Those aquéllos, aquéllas

Se diferencian de los correspondientes adjetivos en su función, ya que sustituyen al nombre en lugar de acompañarlo.

She drives that car / Ella conduce ese coche (‘that’ hace las funciones de adjetivo)

That is her car / Ese es su coche (‘that’ hace las funciones de pronombre)

· Such tal, tales

Why have they done such a thing? / ¿Por qué han hecho tal cosa?

· None ninguno, ninguna

None of the guests want to stay / Ninguno de los invitados quiere quedarse.

· One, ones carecen de un significado específico. Su función es reemplazar a los sustantivos para evitar su repetición.

That is my house. The white one / Esa es mi casa. Es la blanca