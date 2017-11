Pronombres posesivos Lección #28

Pronombres posesivos.

Se forman añadiendo la letra -s al adjetivo posesivo correspondiente, a excepción de la primera persona singular (‘mine’) y la tercera persona singular (‘his’).

Adjetivo/Pronombre:

My Mine, el mío, lo mío, la mía, los míos, las mías

Your Yours, el tuyo, lo tuyo, la tuya, los tuyos, las tuyas, el suyo, lo suyo, la suya, los suyos, las suyas

His His, el suyo (de él), lo suyo, los suyos, las suyas

Her Hers, el suyo (de ella), lo suyo, la suya, los suyos, las suyas

Our Ours, el nuestro, lo nuestro, la nuestra, los nuestros, las nuestras

Your Yours, el vuestro, lo vuestro, la vuestra, los vuestros, las vuestras, el suyo…

Their Theirs, el suyo (de ellos, ellas), lo suyo, etc.

De igual forma que los adjetivos, los pronombres posesivos son invariables y nunca van precedidos del artículo.

Here’s your book. Where’s mine? / Aquí está tu libro. ¿Dónde está el mío?

Is that car yours? / ¿Es tuyo este coche?

A friend of his / Un amigo suyo.

Their house is similar to ours / Su casa es similar a la nuestra.