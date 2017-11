Pronombres recíprocos Lección #27

Se usan para expresar una acción que se desarrolla entre dos o más personas.

Son los siguientes:

Each other, se, uno al otro,

mutuamente.

Cuando la acción se desarrolla entre dos o más de dos personas:

We love each other / Nos queremos

(el uno al otro)

One another, unos a otros

Cuando la acción se desarrolla entre más de dos personas:

We help one another with the work / Nos ayudamos unos a otros con el trabajo

– Normalmente ‘each other’ se emplea para referirse a dos personas y ‘one another’ a más de dos. Sin embargo, en inglés hablado, muchas veces se emplean indistintamente.