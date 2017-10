Pronombres reflexivos Lección #26

I wrote this book myself / Escribí yo mismo este libro.

Los pronombres reflexivos son los siguientes:

Oneself se, a sí mismo, uno mismo (impersonal)

Myself me, a mí mismo, yo mismo

Yourself te, tú mismo, a ti mismo, a usted mismo

Himself se, a sí mismo, a él mismo

Herself se, a sí misma, a ella misma

Itself se, a sí mismo, a ello mismo

Ourselves nos, a nosotros mismos

Yourselves os, a vosotros mismos, a ustedes mismos

Themselves se, a sí mismos, a ellos mismos

– Los pronombres reflexivos se utilizan para enfatizar el sentido de la frase (para realzar al sujeto que realiza la acción por “si mismo”).

I wrote this book myself /

Escribí yo mismo este libro

The chairman himself opened the meeting / El presidente en persona abrió la reunión

– Conjuntamente con ‘by’ expresan la idea de que algo se hizo sin ayuda.

I wrote this book by myself / Escribí este libro yo solo (sin ayuda)

LOS VERBOS REFLEXIVOS

– Un verbo es reflexivo, (en inglés al igual que en español), cuando la acción del sujeto recae sobre este mismo. Por lo tanto, salvo algunas excepciones de verbos que siempre son reflexivos (to pride oneself, to absent oneself…) el resto de los verbos pueden ser reflexivos o no dependiendo de su función en la oración.

To wash / lavar

To wash oneself / lavarse

– Existen algunos verbos reflexivos en español que no lo son en inglés.

To get up / levantarse

To sit down / sentarse

To wake up / despertarse

– No siempre es necesario conjugar algunos verbos en su forma reflexiva.

In the morning, I wash myself and I shave myself

/ Por la mañana, yo me lavo y me afeito

Es más correcto decir: In the morning,

I wash and shave

– Conjugación de los verbos reflexivos

en inglés:

To wash oneself / lavarse

I wash myself / yo me lavo

You wash yourself / tú te lavas

He washes himself / él se lava

She washes herself / ella se lava

It washes itself / se lava (animal, cosa)

We wash ourselves / nosotros nos lavamos

You wash yourselves / vosotros os laváis

They wash themselves / ellos se lavan