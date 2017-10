Pronombres relativos Lección #24

The man who knew too much / El hombre que sabía demasiado.

Los pronombres relativos son:

Who que, quién, el cual, la cual, los cuales, las cuales (para personas)

Whom a quien, al cual, a la cual, a los cuales, a las cuales (para personas)

Whose de que, de quien, del cual, de la cual, de los cuales, de las cuales, cuyo, cuya, cuyos, cuyas (para personas)

Which que, lo que, el cual, lo cual, la cual, los cuales, las cuales (para cosas)

That que, el que, la que, los que, las que (para personas y cosas)

What lo que

A) Who tiene las funciones de sujeto y su antecedente (el sujeto al que refiere) debe ser una persona, aunque puede ocasionalmente referir un animal personificado, como por ejemplo en cuentos.

The man who knew too much / El hombre que sabía demasiado

B) Whom Es muy formal y se emplea en lenguaje escríto, no siendo muy habitual su uso en lenguaje hablado.

C) Whose expresa posesión y pertenencia y se refiere únicamente a personas, (también excepcionalmente a animales y a nombres colectivos).

The family whose house we stayed in / La familia en cuya casa estuvimos

D) Which se emplea como sujeto y como complemento y se refiere solamente a cosas o animales:

The car which is in the garage / El coche que está en el garage.

This is the car which I go to work in / Éste es el coche con el cual voy a trabajar.

6) That se emplea como sujeto o complemento directo y puede referirse a personas, cosas o animales:

The letter that came yesterday is from my mother / La carta que llegó ayer es de mi madre.

The man that came to our house / El hombre que vino a nuestra casa.

– Diferencia entre who y that –

Generalmente, es indiferente usar ‘who’ y ‘that’. Sin embargo, existen diferencias entre ambos que hacen más apropiado el uso de uno u otro pronombre dependiendo de si se está identificando o no al sujeto.

Where is the girl (who / that) sells the ice cream? / ¿Dónde está la chica que vende el helado? (ambos usos, ‘who’ y ‘that’ son correctos)

This is Carol, who sells the ice cream / Ésta es Carol, la cual vende el helado.

This is Carol, that sells the ice cream (uso inadecuado de ‘that’)

‘That’ normalmente no puede ir precedido de una preposición

Después de superlativos y pronombres indefinidos debemos emplear ‘that’ en lugar de ‘who’

It’s the best film that I’ve ever seen / Es la mejor película que he visto nunca.

It’s something that makes him cry / Es algo que le hace llorar..

F) What generalmente hace referencia a acciones o situaciones.

I know what you’re thinking / Sé lo que estás pensando

Nobody knows what will happen tomorrow / Nadie sabe que pasará mañana

RELATIVOS DEMOSTRATIVOS

He who el que that of el de, la de

Those who los que those of los de, las de

RELATIVOS COMPUESTOS

Whoever cualquiera que (personas) whomever cualquiera que (personas, más formal)

Whichever cualquiera que (personas, cosas) whatever cualquier cosa que.