Uso de los adverbios Lección #32

– Fairly y rather. Ambos significan ‘bastante’, sin embargo fairly se utiliza generalmente con adjetivos y adverbios que tienen un sentido favorable como ‘good’ (bueno), ‘well’ (bien), etc. mientras que rather se usa habitualmente con adjetivos con un sentido negativo como ‘bad’ (malo). Rather es también más formal y se utiliza más en inglés británico.

Mary is fairly clever, but Eduard is rather stupid

Mary es bastante lista, pero Eduard es bastante estúpido.

Fairly y rather, al igual que los adverbios quite y pretty modifican la intensidad de los adjetivos o adverbios a los que acompañan Pueden también significar ‘hasta cierto punto’ o ‘no muy’. Generalmente el significado depende mucho de la entonación.

Pretty es el más expresivo. Se usa sobre todo en inglés hablado:

It was a pretty good day / Fue un día bastante divertido.

Cuando rather o pretty se usan con una cualidad positiva, le dan un tono de entusiasmo a la expresión:

A rather good film. – A pretty good film / una película muy buena.

En cambio, con una cualidad negativa, expresan desacuerdo:

It’s rather expensive – Is pretty expensive. / Es más bien caro.

Rather es el único que puede utilizarse con comparativos o con too. Además, puede usarse ‘rather’ con ‘would’ + infinitivo para expresar preferencia:

It’s rather smaller than we thought / Es bastante más pequeño de lo que pensábamos.

I would rather go home / Preferería irme a casa

Quite cuando va unido a un adjetivo que expresa una idea de plenitud, se traduce como ‘completamente’, en cambio, cuando se utiliza con otros adjetivos y adverbios rebaja el significado de los mismos.

This glass is quite full / Este vaso está completamente lleno

(En ocasiones, el significado varía dependiendo de la pronunciación. Si ‘quite’ es más fuerte, significa ‘lleno, pero no del todo’. Sin embargo, si ‘full’ es más fuerte, significa ‘totalmente lleno’).

This is quite a good film / Esta es una película aceptablemente buena

– Yet tiene en negativo el significado de ‘aún no’, ‘todavía no’ y en interrogativo el significado de ‘ya’. Se posiciona al final de la oración.

Have you finished yet? / ¿Has terminado ya?

I haven’t finished yet / Aún no he terminado

– Hardly, barely y scarcely tienen un significado generalmente negativo. Se corresponde a las expresiones ‘apenas’, ‘difícilmente’, ‘rara vez’, etc.

I hardly know him / Apenas le conozco

There were scarcely two hundred people present / Apenas había doscientas personas

– Still en afirmativo e interrogativo indica la continuidad de la acción. En negativo resalta la idea de no haber comenzado la acción.

Are you still studying? / ¿Estás todavía estudiando?

I’m still studying / Aún estoy estudiando

He still isn’t studying / Todavía no está estudiando (y ya debería)

Observa la diferencia con:

He isn’t studying yet / No está estudiando todavía (y es lógico)

– Too (demasiado) que no conviene confundir con too (también)

This coffee is too hot for me / Este café está demasiado caliente para mí.

– Ever significa en forma interrogativa ‘alguna vez’, mientras que en negativo tiene el significado de ‘nunca’ (significado que también puede adoptar en frases afirmativas).

Have you ever been to England? ¿Has estado alguna vez en Inglaterra?

Nothing ever happens / nunca pasa nada

This is the best wine I have ever drunk / Este es el mejor vino que nunca he bebido

– Else tiene el significado de ‘otro’ y se utiliza con pronombres interrogativos o con los indefinidos que combinan con ‘some’, ‘any’, ‘no’, ‘every’ y ‘where’.

Who else knows French? / ¿Qué otra persona sabe francés?

Do you want anything else? / ¿Quieres algo más? (alguna otra cosa)