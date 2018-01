3 anotaciones de la victoria de la UNLV 81-76 en la Fuerza Aérea

El centro de la Fuerza Aérea Frank Toohey es bloqueado en su intento de canasta por los delanteros de UNLV Shakur Juiston, izquierda, y Cheikh Mbacke Diong (34) durante un juego de baloncesto universitario de la NCAA en Air Force Academy, Colorado, el miércoles 10 de enero de 2018. (Dougal Brownlie / The Gazette vía AP)

El delantero de la Fuerza Aérea Ryan Swan (34) se toma la cabeza después de la derrota del equipo ante UNLV durante un juego de baloncesto universitario de la NCAA en Air Force Academy, Colorado, el miércoles 10 de enero de 2018. (Dougal Brownlie / The Gazette via AP )

El guardia de la Fuerza Aérea Pervis Louder (22) busca una canasta mientras el guardia de la UNLV Jordan Johnson (24) se defiende durante un juego de baloncesto universitario de la NCAA en Air Force Academy, Colorado, el miércoles 10 de enero de 2018. (Dougal Brownlie / The Gazette via AP)

ACADEMIA DE LA FUERZA AÉREA, Colorado – Tres puntos de la victoria de 81-76 del equipo de baloncesto de la UNLV sobre la Fuerza Aérea el miércoles en el Clune Arena:

1. La importancia del liderazgo senior se mostró.

Tener dos estudiantes de último año en la zona de defensa es especialmente importante en juegos cerrados, y Jordan Johnson y Jovan Mooring hicieron las jugadas grandes en éste.

El triple de Mooring con 18.6 segundos por jugar le dio a los Rebels una ventaja de cinco puntos que prácticamente terminó el juego.

Fue Johnson quien puso a los Rebels en posición para poder atravesarlo. El triple de Johnson con 4:24 por jugar puso a los Rebels al frente para siempre, en 71-68. Luego hizo una flotadora, robó el balón, entregó un pase para Kris Clyburn para un layup y anotó dos tiros libres.

“Vi oportunidades y las tomé”, dijo Johnson. “Eso es lo que mi equipo necesitaba, así que conmigo como líder, era solo intensificar y hacer una gran jugada”.

2. Las posibilidades eran altas.

La defensa de la zona de la Fuerza Aérea forzó a la UNLV a hacer un alto porcentaje de disparos porque los Rebels no conseguían muchos segundos intentos. Los Rebels lograron un 63 por ciento, 9 de 18 desde la línea de tres puntos, pero solo tuvieron dos puntos de segunda oportunidad y cinco rebotes ofensivos.

“El rebote es una especie de número sesgado debido a la eficiencia que tuvimos ofensivamente”, dijo el entrenador de UNLV, Marvin Menzies. “Ahora, el que me decepciona es el rebote defensivo cuando cedes 16 rebotes ofensivos. Tienen muchos puntos de segunda oportunidad “.

La Fuerza Aérea tuvo 19 puntos de segunda oportunidad.

3. Un toque de los Golden Knights era necesario en la altitud.

Jugando a más de 7,200 pies, los Rebels entraban y salían los jugadores casi como un equipo de hockey.

Diez jugadores participaron en el juego, incluido Jay Green, quien vio su primera acción desde el 20 de diciembre contra el estado de Mississippi Valley. Ocho jugadores subieron al menos 14 minutos.

“Si me hubieras dicho que Shakur (Juiston) y Brandon (McCoy) lo harían (tienen 11 puntos combinados), hubiera dicho: ‘Puede ser una noche larga. No sé si vamos a sacar eso “, dijo Menzies. “Fue genial ver a todos involucrados. ¿Sabes lo que más me gustó? Cuando el juego terminó, nadie estaba haciendo pucheros sobre los minutos o la línea estadística.

“Comprenden ahora lo difícil que es la conferencia y cómo deben presentarse para cada juego, pero trajeron la energía y obtuvieron la ‘V.’

El único jugador que no escuchó su nombre fue Anthony Smith. Menzies dijo que no quería agravar la persistente lesión de tobillo de Smith.

Póngase en contacto con Mark Anderson en manderson@reviewjournal.com. Sigue a @markanderson65 en Twitter.