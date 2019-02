5 maneras de solucionar los problemas de los Golden Knights para la postemporada de la NHL — VIDEO

febrero 14, 2019 - 11:25 am

El ala izquierda William Carrier (28) y el ala derecha Ryan Reaves (75) reaccionan después de anotar un gol a los Coyotes de Arizona durante el segundo período de un juego de hockey de la NHL en T-Mobile Arena en Las Vegas el martes, 12 de febrero de 2019. (Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El portero Marc-André Fleury (29) de los Golden Knights reacciona después de ceder un gol a los Coyotes de Arizona durante el tercer período de un juego de hockey de la NHL en T-Mobile Arena en Las Vegas el martes 12 de febrero de 2019. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El entrenador de los Golden Knights, Gerard Gallant, estaba claramente agitado con su equipo luego de que sufriera la cuarta derrota en casa consecutiva de la franquicia el martes por la noche.

Parecía aún más disgustado cuando se le informó que sus jugadores habían reconocido su diatriba posterior al juego a los reporteros.

“¿Los jugadores lo han dicho?” Preguntó Gallant. “Típico.”

Continuó diciéndole a los medios que los detalles del mensaje que entregó no eran “nada de su incumbencia”.

La angustia de Gallant es comprensible. Los Caballeros han perdido seis de sus últimos ocho juegos y han tenido enfrentamientos desalentadores con Toronto y Nashville, comenzando con los Maple Leafs visitando T-Mobile Arena a las 7 p.m. del jueves.

En el lado positivo, los Caballeros parecen estar listos para reclamar un lugar en los playoffs, ya que se sientan nueve puntos por delante del cuarto lugar de Vancouver para el último lugar garantizado en la División del Pacífico al entrar en juego el miércoles por la noche.

Pero tendrán que empezar a limpiar las cosas si quieren volver a disputar para la Copa Stanley.

A medida que los Caballeros intentan evitar una quinta derrota consecutiva en casa, aquí hay cinco soluciones para los problemas urgentes que se avecinan:

1. Encuentren algo de ‘acción’ en su juego

Mucho se vuelve más difícil de jugar, que es el punto crucial de lo que Nate Schmidt está haciendo con el término “atasco”. Hay un aspecto físico: “Poner esa madera en los dientes”. ¡Hazle saber que estás ahí!”, Para citar a Reggie Dunlop, y también a un componente de estilo. La velocidad de los Caballeros no ha sido tan evidente cuando tienen el puck con equipos que obstruyen la zona neutral, y los defensores de la oposición se sienten demasiado cómodos al enfrentarse a la prueba de 1-2-2 de los Caballeros. El gerente general George McPhee podría tener que buscar una solución fuera de la organización antes de la fecha límite de intercambio del 25 de febrero.

2. Abordar las cuestiones del tercer período.

¿Es este un fallo en la matriz o un patrón molesto? Porque se siente como lo primero. La derrota ante Arizona el martes fue un clásico juego de trampa, con Toronto en la ciudad el jueves y el primer encuentro con Nashville desde Bitegate en el horizonte para el sábado. Columbus y Minnesota son equipos de playoffs. Florida consiguió una escapada en el hielo malo. Si los Caballeros fueran pisoteados como Anaheim, podría haber motivo de preocupación. Más bien, los Caballeros son quintos en la liga con un porcentaje de victorias de .909 (20-0-2) cuando lideran después de dos períodos, y sus cinco victorias cuando se arrastran después de los dos están empatados para el séptimo.

3. No te sientas cómodo

Es responsabilidad de Gallant y su personal erradicar la complacencia que se establece. La ventaja del hielo en casa en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste sigue siendo posible con dos reuniones cara a cara contra Calgary el próximo mes. Si el tercer lugar en la División del Pacífico es inevitable, entonces es hora de descansar al portero Marc-André Fleury para asegurarse de que esté fresco para la postemporada. Los Caballeros han demostrado poca fe en Malcolm Subban, quien se lesiona con frecuencia, pero algunas aperturas para el suplente podrían obligar a los Caballeros a encontrar su juego, en lugar de confiar en su candidato al Trofeo Vezina para rescatarlos.

4. Crear el caos

Los centros de la línea de control, como Pierre-Edouard Bellemare, pueden hablar todo lo que quieran sobre interferir con la línea de visión de un portero y llevar los cuerpos a la pintura azul, pero solo tiene mucho peso. Sencillo y simple, la primera línea de William Karlsson, Jonathan Marchessault y Reilly Smith necesita producir más. Karlsson y Marchessault se han combinado por 75 puntos en 58 juegos; Marchessault tuvo 75 solo la temporada pasada. Han permitido 23 goles durante 5 contra 5, igualando su total de la temporada pasada cuando fueron una de las mejores líneas de la liga.

5. Mantén tus manos a ti mismo

Bellemare, uno de los mejores asesinos de pena de los Caballeros, estaba en la casilla cuando Arizona anotó su gol de poder el martes. El Cam Atkinson de Columbus es un All-Star con 31 goles y Tampa Bay tiene el mejor juego de poder en la liga, pero no pudo anotar en el tercero en juego. No hace mucho, los Caballeros eliminaron 12 penales seguidos, así que no reaccionemos de forma exagerada ante una pequeña caída en equipos especiales. El problema más grande está en el juego de poder, donde los Caballeros ocupan el puesto 20 en la clasificación general. Carecen de una amenaza pura de gol con la ventaja del hombre, ya que Karlsson y Marchessault tienen cinco goles de PP cada uno.

Día de juego – Quién: Golden Knights vs. Maple Leafs – Cuándo: 7 p.m. jueves – Dónde: T-Mobile Arena – TV: AT&T SportsNet (Cox 313/1313, DirecTV 684, CenturyLink 760/1760, U-verse 757/1757, Dish 414/5414) – Radio: KRLV (98.9 FM, 1340 AM); ESPN Deportes (1460 AM) – Línea: Knights -120; total 6½