A pelear por la titularidad

El portero de Lights FC, Ángel Álvarez, presenta su nuevo jersey de visitante en el casino Plaza, el martes 14 de marzo de 2018 en Las Vegas. Foto L.E. Baskow.

Las Vegas Lights FC contra el D.C. United en Cashman Field, el sábado 24 de febrero de 2018. Foto L.E. Baskow.

Portero Ángel Álvarez con Las Vegas Lights FC contra el D.C. United en Cashman Field, el sábado 24 de febrero de 2018. Foto L.E. Baskow.

Ángel Álvarez, un portero de casa para Lights FC

El portero de Las Vegas Lights FC, Ángel Álvarez, visitó el estudio de El Tiempo para hablar un poco sobre su vida profesional y del inicio de la temporada 2018 de la USL, donde espera que su equipo tenga una destacada participación de la mano de José Luis e Isidro Sánchez.

Álvarez es uno de los jugadores originarios de Las Vegas que integran la plantilla del equipo para esta temporada inaugural.

“Crecí en Las Vegas, cursé la secundaria aquí, terminando tuve la oportunidad de jugar en fuerzas básicas de Pumas, me fui a los 14 años, llegué a la sub 15 y estuve tres años hasta la sub 17. La verdad fue de las mejores experiencias de mi vida”, dijo el portero.

A sus 20 años de edad, Ángel terminó su semestre en la Universidad de Wyoming para probar suerte con Lights FC, equipo que le ha dado la oportunidad de iniciar su carrera como futbolista profesional.

“Estaba realizando otras metas que también son importantes, como lo es estudiar”, comentó Álvarez.

Originalmente este guardameta nevadense estaba contemplado como tercer portero, sin embargo, su trabajo diario y sus actuaciones en los partidos de pretemporada lo han llevado a pelear el puesto titular junto con el experimentado portero Ricardo Ferriño.

“La competencia ha sido muy buena desde el primer día de pretemporada, Ricardo me ha enseñado muchas cosas, al igual que espero haberle enseñado otras, nuestra relación es muy buena y nosotros entendemos que portero solo hay uno. Debemos dar lo máximo de nosotros, así nos hacemos más fuertes entre nosotros”, declaró Álvarez.