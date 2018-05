Acepta Nick Newell la audición a la UFC en ‘Contender Series’

Nick Newell, derecho, recibe un golpe durante su victoria en el primer asalto sobre Keon Caldwell durante su partido de peso ligero en la tarjeta World Series of Fighting el sábado en Ontario, California. Newell, quien nació sin mano izquierda y con una gran parte de su antebrazo, tiene un récord de 10 a 0 como profesional.

Nick Newell, derecha, recibe un golpe durante su victoria en el primer asalto sobre Keon Caldwell durante su partido de peso ligero en la tarjeta World Series of Fighting el sábado en Ontario, California. Newell, quien nació sin mano izquierda y con una gran parte de su antebrazo, tiene un récord de 10 a 0 como profesional. (AP Photo / WSOF, Lucas Noonan)

Nick Newell ha estado rompiendo barreras toda su vida.

No va a permitir que un obstáculo más en su camino hacia su objetivo final de competir en la UFC lo desanime en su viaje.

Newell, quien nació con una amputación congénita de su brazo izquierdo, ha amasado un récord de 14 a 1 como profesional, mientras constantemente presenta su caso para obtener una oportunidad en el gran momento.

El presidente de la UFC, Dana White, ha cantado sus alabanzas pero se ha negado a ofrecerle un contrato al luchador de 32 años.

Newell al menos tendrá la oportunidad de una audición para un contrato, ya que White confirmó el mes pasado que el boxeador acordó competir en la temporada 2 de “Dana White’s Tuesday Night Contender Series”.

“Es lo que sea”, dijo Newell en “The MMA Hour” de su aparición en un programa que ve a White firmar los mejores intérpretes al final de cada episodio. “Si tengo que luchar para entrar allí, veo lo que hizo para alguien como Sean O’Malley, para construir su poder de estrella; Creo que puedo hacer que eso suceda también”.

Newell cree que también puede llamar la atención sobre el programa, que se transmite en la plataforma en línea de UFC, Fight Pass.

“Traigo muchos espectadores”, declaró. “La gente me presta atención cuando lucho, así puedo traer gente a este nuevo espectáculo. Solo quiero ingresar a la UFC y si quieren usarme para esto, para construir este programa, lo haré. No es mi compañía, es su visión, por lo que pueden hacer lo que quieran”.

La única derrota de Newell en su carrera fue contra el actual contendiente de peso ligero de la UFC: Justin Gaethje, en una pelea por el título de peso ligero de la Serie Mundial de Lucha.

Él cree que su currículum habla por sí mismo.

“¿Creo que pertenezco a la UFC ahora si me dieran la opción de hacer cualquiera de las dos cosas?”, Preguntó. “¿Cuál tomaría? Obviamente, simplemente iría directamente. Pero si tengo que hacer esto, está bien; no me importa el oponente, no me importa; nada me importa con respecto a eso. Lo único que importa es que tengo un camino para llegar a donde quiero ir”.

El primer episodio se transmitirá en vivo desde el gimnasio “The Ultimate Fighter” en Las Vegas el 12 de junio.

Dos Santos Listo Para el Regreso

El ex campeón de peso pesado de la UFC: Junior dos Santos, regresará a la jaula contra Blagoy Ivanov en el evento principal de UFC Fight Night 133 el 14 de julio en Boise, Idaho.

Dos Santos compitió por última vez en mayo de 2017, cuando perdió una pelea por el título contra Stipe Miocic. Aunque había estado luchando contra la Agencia Antidopaje de EE.UU. por una posible suspensión y fue absuelto el mes pasado.

Ivanov, que ha estado entrenando en Las Vegas, atrae un gran lugar como encabezado de cartel para su debut en la UFC. La tarjeta también contará con el regreso de Chad Mendes, quien saldrá de una suspensión por dos años de la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos (USADA) para enfrentar al jurado de Myles en una pelea de peso pluma.

Una pelea de peso ligero entre James Vick y Paul Felder también ha sido anunciada para la tarjeta.

UFC 224 En Cubierta

Amanda Nunes pondrá el título de peso gallo femenino de la UFC en la línea contra Raquel Pennington el sábado en el evento principal del UFC 224 en Río de Janeiro. El evento se transmitirá en pay-per-view a las 7 p.m.

Será la primera vez que Nunes pone el cinturón en juego en su natal Brasil.

Los contendientes de peso medio Ronaldo “Jacare” Souza y Kelvin Gastelum también se enfrentarán en la cartelera, al igual que los veteranos medianos Vitor Belfort y Lyoto Machida.

El evento marca la segunda aparición en UFC del fenómeno de jiu-jitsu Mackenzie Dern, quien enfrentará a Amanda Cooper. Dern, un luchador campeón del mundo de múltiples tiempos que tiene marca de 6 a 0 como profesional en MMA, obtuvo una victoria por decisión dividida sobre Ashley Yoder en su debut en la UFC en marzo.