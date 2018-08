Aces logran triunfo que presiona a Dallas

Tal parece que Las Vegas Aces juegan mejor con presión, ya que la noche del 15 de agosto lograron su segundo triunfo consecutivo en casa, lo que las mantiene con aspiraciones de calificar a la postemporada. Sin embargo, aún dependen de que Dallas Wings no gane uno de sus juegos restantes.

Las Vegas Aces derrotaron por 85-72 a New York Liberty y mantienen vivas sus esperanzas de calificar a la postemporada. Miércoles 15 de agosto de 2018 en el Centro de Eventos del Mandalay Bay. Foto Banjamín Hager / Las Vegas Review-Journal.

Las Vegas Aces derrotaron por 85-72 a New York Liberty, logrando un juego prácticamente perfecto en los primeros dos cuartos, donde llegaron a tener ventaja de hasta 23 puntos. Las locales iniciaron el partido con intensidad, Kelsey Plum (10) fue la primera en anotar al minuto 1; posteriormente –al minuto 3- realizó una gran jugada individual en la que recorrió toda la duela para encestar el balón y conseguir un tiro de castigo a favor.

A’ja Wilson (22) fue la jugadora local con más puntos marcados, 19, seguida de Kayla McBride (21) con 15 y Tamera Young (1) y Kelsey Plum (10) con 11 unidades, respectivamente.

Por parte de Liberty, quienes llegaron a este encuentro con 4 jugadoras ausentes por lesión, Bria Hartley (8) y Kia Nurse (5) fueron las más destacadas de su equipo al marcar 14 puntos -respectivamente-, seguidas de Sudgar Rodgers (14) con 11 unidades.

Al término del encuentro, el entrenador de Aces, Bill Laimbeer, atendió a los medios de comunicación reunidos en el Centro de Eventos del Mandalay Bay.

“Doy crédito a Nueva York, jugaron muy duro durante todo el juego, podían haberse rendido fácilmente en esa primera mitad, pero no lo hicieron, y compitieron. Las jugadoras saben que tienen que jugar intensamente durante 40 minutos, y eso es lo que sucedió hoy, pero al mismo tiempo, este triunfo es un triunfo para el siguiente juego del que todos sabemos la importancia”, acotó Laimbeer.

Kayla McBride (21), quien se ha convertido en una de las figuras de Aces, confesó sentirse un poco cansada durante este encuentro, situación que puede ser normal cuando el calendario de la temporada marca varios partidos en pocos días.

“Afortunadamente, el entrenador me volvió a poner en el último cuarto y yo solo estaba tratando de ser ofensiva. Sentí que tenía mucha energía porque realmente no me desgasté mucho en los primeros 3 cuartos. Solo quería ganarel juego para nosotros”, consideró McBride.

El próximo juego de Las Vegas Aces será el viernes 17 de agosto visitando a Dallas Wings. Finalmente, cerrarán la temporada regular en el Centro de Eventos del Mandalay Bay recibiendo a Atlanta Dream.