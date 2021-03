Afirma Ingold que los Raiders tienen a su mariscal de campo estrella, no necesitan a Russell Wilson

marzo 2, 2021 - 11:23 am

El running back de los Oakland Raiders, Alec Ingold (45), celebra con el mariscal de campo Derek Carr después de que conectaron un pase de touchdown contra los Chargers de Los Ángeles durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Oakland, California, el jueves 7 de noviembre de 2019. (AP Photo/D. Ross Cameron)

El viaje a Tulum, México, la semana pasada se suponía que era una escapada para el fullback de los Raiders, Alec Ingold. Pero ya fuera para rascarse la constante picazón de ir al gimnasio o para ponerse al día con todas las noticias de su país, Ingold nunca se atreve a pulsar el botón de apagado.

De ahí el color rojo que empezó a ver cuando empezó a aparecer en la línea de tiempo de Ingold en Twitter que el mariscal de campo de los Seattle Seahawks, Russell Wilson, estaría abierto a jugar para los Raiders.

Nada en contra de Wilson, un orgulloso Wisconsin Badger como Ingold. Es sólo que Ingold está harto de toda la especulación de que el actual mariscal de campo de los Raiders, Derek Carr, está perpetuamente en camino de salir de la ciudad.

“Cuando tienes un mariscal de campo, un líder y un tipo que nos pone en la situación correcta para ganar juegos de pelota como lo hace Derek, es difícil seguir leyendo acerca de cómo él está en el camino de salida y cómo alguien más está llegando”, dijo Ingold. “Miren, Derek va a ser el primero en decir que no lo escucha. No se lo cree. Y en el negocio del fútbol americano, va a dar todas las respuestas correctas y ser educado y todo. Pero como compañero de equipo, ese tipo hace casi todo bien y aún así es odiado por algunas personas a pesar de eso. Y eso es duro”.

Por eso Ingold se sintió tan frustrado la semana pasada con la noticia de que Wilson renunciaría a su cláusula de no traspaso para jugar con los Raiders. No tanto por el hecho de que Wilson haya puesto sus ojos en Las Vegas, sino por cómo se relacionaba con Carr.

“Es la creencia general de que Derek Carr no es el tipo”, dijo Ingold. “Eso no tiene sentido para mí. Simplemente no lo entiendo. Porque él es el tipo. En nuestro vestidor, hay un sentido de orgullo de que tenemos a nuestro hombre y vamos a seguir él”.

“Eso es lo que me molesta más que nada. No puedo entender cómo alguien no está extasiado por tener a este jugador como mariscal de campo. Por la forma en que juega. Por la forma en que compite. Por la forma en que lidera. Hay una sensación de confianza por aquí de que Derek Carr es nuestro mariscal de campo”.

Carr viene del mejor año de su carrera. Lideró una ofensiva de los Raiders que anotó la décima mayor cantidad de puntos en la NFL. Eso no fue suficiente para que los Raiders lograran su boleto a los playoffs. Gracias a un bajón en la temporada, terminaron 8-8 después de comenzar la temporada con seis victorias en sus primeros nueve partidos.

Pero Ingold dijo que el desplome de finales de temporada no recae sobre los hombros de Carr.

“Probablemente estamos a tres jugadas de estar 11-5 el año pasado”, mencionó Ingold. “Pero de ninguna manera Derek Carr fue responsable de esas jugadas. Esa es sólo la realidad de la situación. No hicimos esas tres jugadas y eso es culpa nuestra como equipo y asumimos toda la responsabilidad por ello”.

“Pero realmente creemos que estamos mucho más cerca de hacer esas jugadas de lo que la gente podría pensar. Lo que es tan frustrante es que, si hacemos esas tres jugadas y terminamos 11-5, ¿qué dirá la gente sobre Derek Carr en ese momento? Es una narrativa completamente diferente”.

Lo más importante es que Ingold cree que Carr es el mariscal de campo capaz de llevar a los Raiders a sus metas y objetivos.

“Recuerdo que en mi primera temporada, Derek vino y habló con todos los novatos, y de lo único que habló fue del singular objetivo de llegar al Súper Tazón”, mencionó Ingold. “Esa fue mi primera impresión de Derek Carr. Desde ese día en adelante, eso es todo lo que he visto de él en la forma en que trabaja, cómo juega y cómo se desempeña.

“Esa es su mentalidad y eso es todo lo que le importa. Y creo que esa misma mentalidad está presente en todo el vestidor. No sólo en la creencia que tenemos en Derek, sino en la confianza de que estamos mucho más cerca de lo que la gente cree. La conclusión es que creo que Derek puede llevar a este equipo y a esta organización a un Súper Tazón”.