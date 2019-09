A’ja Wilson y su muy olvidable final de la segunda temporada con las Aces

La centro de las Aces de Las Vegas, A'ja Wilson (22, derecha) mira hacia la canasta sobre la centro de las Mystics de Washington, Emma Meesseman (33) y la delantera, Elena Delle Donne (11), durante la primera mitad de su partido de playoffs de la WNBA en el Mandalay Bay Events Center el martes, 24 de septiembre de 2019 en Las Vegas, Nevada. (L.E. Baskow / Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La narrativa principal del martes por la noche será sobre el equipo, sobre cómo las Aces fueron eliminadas de las semifinales de playoffs de la WNBA y sobre cómo esa experiencia es lo que una alineación puede mejorar y desarrollar.

A’ja Wilson fue la barra lateral de tal historia, y sin embargo, no menos importante.

Washington regresará a las finales de la liga luego de una victoria por 94 a 90 ante una multitud anunciada y entusiasta de cinco mil 465 en el Mandalay Bay Events Center, cerrando la serie del mejor de cinco 3 a 1 porque cuando era momento de darlo todo en la recta final, las Mystics ejecutaron mucho mejor de lo que Las Vegas logró.

Wilson estuvo en el piso durante los últimos 50.6 segundos y, sin embargo, no hizo un tiro ya que el reloj y la temporada transcurrieron en lo que fue un juego de una posesión hasta que quedaron 2.7 segundos. Fue un microcosmos de un final olvidable para su segunda temporada profesional.

Pasó gran parte de la segunda mitad en la banca, a pesar de ser la máxima anotadora del equipo en la temporada regular con un promedio de 16.5 y Novata del Año reinante, una jugadora que (el martes) nunca antes había intentado anotar menos de cinco tiros en un concurso de la WNBA.

“No creo que haya sido algo que necesariamente me hicieron”, comentó Wilson, de seis pies y cuatro pulgadas de altura. “Probablemente es algo que me hice a mí misma. Creo que al final del día, tengo que concentrarme en cómo puedo mejorar. No estaban haciendo nada muy diferente de lo que hicieron a lo largo de la serie. Solo se reduce a mí, así son las cosas”.

Las Mystics atribuyeron su defensa a Wilson, específicamente a la Jugadora Más Valiosa de la liga, Elena Delle Donne, por convertir a la estrella de Las Vegas en un factor sin importancia.

El entrenador de las Aces, Bill Laimbeer, no le daría el crédito a Washington por todas las dificultades de Wilson, por una línea final de cuatro puntos en uno de cuatro tiros y seis rebotes en 26 minutos.

La verdad existe en algún lugar en medio.

“Creo que A’ja chocó contra una pared y toda la temporada se vino abajo”, dijo Laimbeer. “Su nivel de energía no estaba cerca de donde necesitaba estar en un juego como este. No la culpo, es una jugadora joven. Tuvo una lesión (de rodilla) el año pasado en el extranjero y la superó, pero no entró en esta temporada en las mejores condiciones y durante el transcurso de la temporada no trabajó en su condicionamiento o en las partes individuales de su juego que son necesarias para competir en este entorno. No creo que haya entendido lo difícil que es esto. A’ja fue su peor enemiga hoy”.

Aquí está la cosa: Wilson anotó 21 puntos y ocho rebotes en una victoria del Juego 3 contra Washington el domingo.

Lo siento pero una temporada entera no se derrumba repentinamente solo dos días después.

Ella simplemente no jugó bien el martes. Sin embargo, el cuerpo técnico ciertamente pudo haber hecho un mejor trabajo asegurando que tuviera más toques, especialmente durante la primera mitad que vio su registro de 17 minutos.

Se perdió nueve juegos al final de la temporada con una lesión en el tobillo, regresó a Chicago en agosto y rápidamente fue por 25 puntos.

Si el condicionamiento era un problema tan grande, sus números rara vez lo mostraban y nadie parecía mencionarlo.

Crédito a las Mystics

También es cierto que Delle Donne, cuando no estaba anotando 25 puntos y venciendo a las Aces en un extremo, hizo un mejor trabajo que el promedio de Wilson. Las Mystics tenían un enfoque principal después de su derrota en el Juego 3: hacer que sea más difícil para las Aces ingresar la pelota en el poste, no ser intimidadas como el domingo, dejar de permitir tantos layups.

Una gran parte de eso fue cerrar a Wilson.

“Creo que A’ja dudaba”, opinó la base de Washington, Natasha Cloud. “Si fuera una de sus compañeras de equipo, le diría que disparara más el balón porque dependemos mucho de eso. Este fue un gran juego y su primera experiencia en los playoffs. Ella solo va a mejorar con esto, es una jugadora fenomenal”.

Laimbeer agregó que cree que un puñado de Aces elegirá no irse al extranjero esta temporada baja y, en cambio, permanecerán en Las Vegas para trabajar en sus juegos, preparándose para lo que será una tercera temporada aquí para la franquicia.

No aclaró si Wilson se uniría.

“Diré que…”, concluyó Laimbeer, “viviré y moriré con A’ja Wilson siempre”.