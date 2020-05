Alistair Overeem consigue una emotiva victoria en la UFC – ESPN 8

Alistair Overeem celebra después de derrotar a Mark Hunt durante un combate de peso pesado de artes marciales mixtas en la UFC 209 el sábado, 4 de marzo de 2017, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Alistair Overeem se montó en la espalda de Walt Harris y lo golpeó con un aluvión de golpes durante casi un minuto antes de que el árbitro pusiera fin a su combate en UFC de pesos pesados del evento de ESPN 8 el sábado por la noche en una arena vacía en Jacksonville, Florida.

Entonces Overeem detuvo la paliza e inmediatamente abrazó a Harris en el ring.

Harris competía por primera vez desde que su hijastra de 19 años fue secuestrada y asesinada en octubre.

Overeem y Harris estaban programados para pelear en diciembre, pero el combate se pospuso debido al asesinato.

Harris agradeció a la UFC y a su equipo de lucha entre lágrimas por estar detrás de él y de su familia.

“También quiero agradecer a mi comunidad”, comentó. “¡Homewood (Alabama), los quiero chicos! Siento no haber recibido la ‘W’ por ustedes esta noche, pero han estado ahí para mi familia y para mí a través de todo. Y quiero agradecer a los fans, sé que no pudieron estar aquí esta noche, pero lo siento. Volveré mejor, se los prometo. No han visto lo último de ‘Big Ticket’. Voy a ir a casa y recuperarme física y emocionalmente, y les prometo que estaré mejor”.

Parecía estar bien desde el principio, dejando caer a Overeem en el primer asalto y golpeándolo en el suelo. El árbitro Dan Miragliotta se inclinó pero decidió darle a Overeem la oportunidad de continuar.

Overeem, quien cumple 40 años el domingo, se aprovechó de ello. Derribó a Harris al final del primer asalto y luego lo hizo de nuevo con un golpe de cabeza que llevó a la secuencia decisiva.

“Me cortaron en el primer asalto”, dijo. “Escuché que no se vio muy bien, pero no lo he visto. Walt es un tipo fuerte, pero fueron cinco asaltos, y estoy bien preparado para eso. Aterricé una patada baja y sabía que su atención estaría ahí en sus piernas, así que fui a lo alto. Fue duro. No quería rendirse, sentí que estaba cansado, pero aguantó”.

