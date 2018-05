¡Apagón en el Cashman Field!

“Sobre la enseñanza que te deja una derrota, qué puedo decir; no somos humildes, hicimos muy mal todo lo que nos trajo aquí. Yo hice un planteamiento del partido erróneo, en el segundo tiempo tratamos de componer, pero ya con dos goles en contra y bueno, perdimos”, señaló José Luis Sánchez Solá, “Chelis”, estratega de Las Vegas Lights F.C., en conferencia de prensa posterior al peor partido que haya jugado la escuadra local de fútbol.

Con la derrota del viernes 27, ante San Antonio F.C., el equipo local también perdió la etiqueta de invicto que mantuvo durante las primeras 5 jornadas del torneo.

“Me dio mucha pena por la gente que vino a vernos ganar, más allá si se divierten, si disfrutan de las cosas en el estadio, nos preparamos para el partido pero creo que perdimos la brújula en estos 15 días de asueto”, enfatizó el entrenador.

La alegría en el Cashman Field fue evidente con los 8,029 aficionados que alentaron a su equipo en todo momento, por momentos la pasión se desbordaba, pero es parte de la magia que envuelve al fútbol.

Desde el silbatazo inicial, Las Vegas Lights se fue al frente con la firme determinación de arrasar al rival. Carlos Álvarez tuvo una oportunidad dorada justo al minuto dos de partido, su desborde y posterior disparo salió ligeramente desviado del arco defendido por Matthew Cardone.

Los primeros 15 minutos fueron de dominio alterno, Las Vegas basando su ataque en despejes “a la olla”, sin los resultados deseados; mientras que San Antonio desarrolló un juego de velocidad y toque rápido, lo que rindió frutos y, apenas al minuto 16:48, el delantero Ever Guzmán recibió un centro en el área grande y fusiló al portero local Ricardo Ferriño. El jugador mexicano, que militó en Correcaminos, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la euforia de la celebración, se lesionó y fue sustituido por el inglés Alex Bruce.

Al minuto 22 del tiempo corrido, Sammy Ochoa perdió otra oportunidad, su tiro raso salió ligeramente desviado.

A estas alturas del juego, la balanza se inclinó a favor de los visitantes, pero la afición se mantuvo en apoyo, gritando “si se puede” y lanzando rechiflas a las decisiones de Luis Guardia, silbante del encuentro.

Al minuto 32, cayó el segundo gol de San Antonio por medio de un potente disparo de José Escalante, el portero Ferriño hizo su mejor esfuerzo, incluso arriesgando el físico en más de una ocasión, pero al minuto 49, en el inicio del segundo tiempo, el árbitro decretó un tiro libre desde el manchón penal a favor de San Antonio, que con esto estaba goleando a Las Vegas a domicilio.

Aquí se suscitó un espectáculo bochornoso, ya que al celebrar San Antonio su tercer gol, algún aficionado arrojó un objeto a la cancha, ocasionando que el silbante suspendiera el partido por casi nueve minutos.

El encuentro se tornó tenso, con entradas fuertes y simulacros de los visitantes, que se dejaban caer a la menor provocación.

Al minuto 74 cayó el gol de la honra, en esta ocasión, por conducto de Carlos Álvarez.

Sobre la afición, que por momentos rebasó la línea de lo permitido, Chelis acotó tajante “tenemos la culpa nosotros. Si a la afición le das goles, triunfos, satisfacciones, ellos no se van a molestar y mucho menos portar mal, pero hoy les fallamos y por eso explotaron.”

Me equivoqué porque los quisimos arrasar y sabemos que eso nos abre espacios atrás, pensamos que su juego ofensivo no nos haría daño, pero ni atacamos y si nos hicieron daño. Es mi culpa, afirmó.

“Cuando ganamos no es necesario hablar, pero hoy quizá jugamos bien, pero en el fútbol hay que meter goles para ganar. San Antonio lo hizo esta noche, nosotros no. A mi no me gusta perder y hoy tuve que enfrentar la derrota”, terminó diciendo el Chelís.

El viernes 27, “se fue la luz” en el Cashman Field.

In addition to bad refereeing, regrettable attitude of referees Luis Guardia and Joe Pickens, when fighting verbally with fans @LuzYFuerzalv. The @USL must sanction its referees. @lvlightsfc vs @SanAntonioFC. pic.twitter.com/WBuso9v24c

— Anthony Avellaneda🚩 (@ThonyAvellaneda) April 28, 2018