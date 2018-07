Apoyaron hasta el final

Los argentinos de Las Vegas apoyaron a su selección hasta el final y disfrutaron de cada uno de los goles anotados en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Sábado 30 de junio de 2018 en el restaurante Made in Argentina. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La tristeza era evidente entre la comunidad argentina de Las Vegas tras la eliminación de la ‘albiceleste’ en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Sábado 30 de junio de 2018 en el restaurante Made in Argentina. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintas emociones se vivieron la mañana del sábado 30 de junio en el restaurante Made in Argentina, lugar donde la comunidad argentina de Las Vegas se reunió para apoyar a su selección en un difícil partido de Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, ante su similar de Francia.

A través de un tiro penal, Antoine Griezmann adelantó a Francia en el marcador; sin embargo, la euforia de los argentinos locales estalló cuando al minuto 41 Ángel DiMaria empató el encuentro con un potente disparo desde fuera del área.

La ‘albiceleste’ fue al ataque durante el inicio del segundo tiempo, situación que les dio buenos resultados al minuto 48 cuando consiguieron el segundo gol para su causa por conducto de Gabriel Mercado.

Con refrescantes bebidas y platillos típicos de su país, decenas de argentinos celebraron el triunfo parcial de su selección y mantenían la ilusión de obtener el pase a la siguiente ronda.

No obstante, las sonrisas se fueron borrando a partir del minuto 57 cuando Francia empató el partido con gol de Benjamín Pavard; 6 minutos después los europeos recuperaron la ventaja gracias a una anotación de Kylian Mbappé, y al minuto 67 llegó otro gol que aumentaba la desventaja a 4-2 para Argentina.

Con mucho esfuerzo y sin darse por vencidos, la ‘albiceleste’ intentó igualar el partido. Al minuto 92 Sergio Agüero marcó el tercer tanto para los sudamericanos. No hubo más, Francia derrotó por 4-3 a Argentina y logró el pase a Cuartos de Final.

Víctor Beraja, argentino radicado en Las Vegas, se mostró tranquilo tras la eliminación de su equipo.

“Lamentablemente doloroso el final, jugamos lo mejor posible, el mejor del mundo (Lionel Messi) no puede jugar solo, el equipo no funcionó y nos terminaron demostrando que Francia es mejor que Argentina… Son buenos jugadores individuales (Argentina) pero no funcionan bien en equipo, el técnico no encontró el juego. En algunos momentos del partido tuvieron buen fútbol pero Francia fue superior y anotaron”, dijo Beraja.

Pese a la derrota, Víctor aseguró haber disfrutado de una nueva participación de su país en una Copa del Mundo, destacando que fuera de su nación se vive de una manera distinta.

“Totalmente, se vive con todo furor, se siente, duele perder pero también con alegría de haber participado y pasar a esta instancia, lamentablemente no pudimos pasar. Ahora a alentar a los otros equipos Sudamericanos que quedan”, expresó.

Pablo Rodríguez, dueño de Made in Argentina, agradeció a la gente que acudió al restaurante para presenciar los cuatro juegos de su selección en este mundial.

“Quedó el sabor amargo de la derrota pero siempre para adelante, ahora a pensar en el próximo torneo… Estamos abiertos para todo el público, vamos a apoyar a los latinos hasta el final”, comentó Rodríguez.

Pablo opinó que en este partido solamente faltó el factos suerte para que Argentina pudiera conseguir un mejor resultado, y también habló sobre el rendimiento del capitán Lionel Messi.

“Algo pasó en este mundial con Messi, desapareció totalmente, pero sigue siendo el mejor del mundo. A la selección le falta un técnico de verdad, alguien que realmente ponga las cosas en su lugar”, concluyó.