Aterriza Travis Pastrana en salto en Caesars Palace

julio 9, 2018 - 10:55 am

Daredevil Travis Pastrana salta más de 52 autos aplastados en una motocicleta Indian Scout FTR750 durante "Evel Live", un espectáculo tributo en vivo de tres horas al especialista Evel Knievel, mucho más atrás del hotel Planet Hollywood en Las Vegas el domingo 8 de julio. 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Los asistentes sacan sus teléfonos para capturar a Travis Pastrana saltando sobre 52 autos aplastados en una motocicleta Indian Scout FTR750 en el evento Evel Live donde Travis Pastrana intentó superar tres de los famosos saltos de Evel Knievel detrás del complejo hotelero Planet Hollywood en Las Vegas, domingo 8 de julio de 2018. El programa fue producido por History Channel en asociación con Nitro Circus. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Julie Askim señala a su nieto Sawyer Tuck, de 4 años, mientras Jessica Tuck sostiene a su hijo Oliver Tuck, de 2, mientras ven a Travis Pastrana saltar 52 autos aplastados en una motocicleta Indian Scout FTR750 en el evento Evel Live, detrás del hotel Planet Hollywood en Las Vegas, domingo 8 de julio de 2018. El show fue producido por History Channel en asociación con Nitro Circus. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Se ha dicho que solo The Shadow sabe qué mal acecha en los corazones de los hombres.

Pero Evel ya no puede esconderse debajo del overol de Travis Pastrana.

Rindiendo homenaje al legendario temerario Evel Knievel, Pastrana logró recrear tres de sus saltos más icónicos en un sofocante domingo en Las Vegas.

La estrella de deportes extremos de 34 años saltó más de 52 automóviles aplastados y 16 autobuses en un terreno baldío detrás de Planet Hollywood Resort antes de aterrizar con éxito sobre las fuentes ornamentales en el Caesars Palace, un truco que casi le quitó la vida a su predecesor en Año Nuevo de 1967.

Los saltos fueron parte de “Evel Live”, un tributo de tres horas al legado de Knievel que se transmitió en vivo por History en asociación con Nitro Circus, una gira de deportes extremos cofundada por Pastrana.

“Es un honor vivir un día en los pasos de Evel, y literalmente en sus botas”, dijo el agradable Pastrana en la rampa de aterrizaje cuando una gran multitud de espectadores vitoreó. “Para estar aquí en Las Vegas, una gran parte de mi historia ha estado aquí. Le propuse matrimonio a mi esposa (Lyndsey) aquí; Tuve mi primer espectáculo de Nitro Circus aquí.

“Así que gracias a todos los que están mirando, y gracias a todos en la familia de Evel por venir y ayudar a que mi sueño se haga realidad. No he terminado todavía, pero esta fue una de las cosas más geniales, la mejor, que he hecho alguna vez”.

Pastrana hizo los saltos en un Indian Scout FTR750, una motocicleta más avanzada que se parecía a la Harley-Davidson utilizada por Knievel.

“Estoy saltando una motocicleta que no está hecha para saltar”, destacó Pastrana después de llegar a Las Vegas. “Este es un tributo a cuando los hombres eran hombres y las motos no estaban destinadas a volar”.

“Para llegar hasta aquí y hacer todo esto, Evel Knievel tenía que ser un showman, tenía que ser un vendedor, tenía que convencer a la gente de que podía volar una motocicleta”.

El domingo, Pastrana vestía cueros blancos, botas y una capa similar al icónico disfraz de Knievel. Convenció a grandes multitudes en ambos sitios de salto de que también podía volar una motocicleta.

Cubrió 143 pies sobre los coches aplastados y 192 pies sobre autobuses en los primeros dos saltos, mejorando los registros de Knievel. Después de hacer el corto recorrido por Flamingo Road para hacer que el showtopper salte, Pastrana se elevó 149 pies sobre las fuentes con poca carrera.

“Este es el Evel Knievel de hoy en día”, dijo el 11 veces medallista de oro de X Games sobre las acrobacias después de pegar el aterrizaje sobre los 16 autobuses en medio de columnas de humo rojo, blanco y azul. “Estas motos son un poco más rápidas y un poco más ligeras (que la Harley de Knievel), pero es similar”.

Pastrana, quien también tuvo una breve carrera como piloto de la Serie Xfinity y Camionetas de NASCAR, recibió una escolta policial al Caesars Palace después de los primeros dos saltos. Hizo caballitos y quemaduras y posó para selfies con personas que viajaban en taxis mientras saludaba a la gran multitud en el Strip con los puños cerrados y los pulgares hacia arriba.

De los tres saltos, el de las fuentes era el más corto pero el más técnico, los estrechos confines del patio delantero del Caesars dejaban poco espacio para el error.

Después de calentarse a 400 pies para los primeros dos saltos, Pastrana solo tenía 210 pies para alcanzar las 70 mph antes de lanzarse desde una rampa elevada que lo catapultó sobre las fuentes y hacia una rampa de aterrizaje en el otro lado mientras la multitud rugía.

Entre los que animaron estaba Kelly Knievel, uno de los hijos de Evel y residente desde hace mucho tiempo en Las Vegas.

“Miro a mi alrededor, y creo que este es un espectáculo tan grande hoy como lo fue hace 50 años”, señaló.

Habría un cuarto salto no anunciado antes del final de la noche. Pastrana celebró y se refrescó al mismo tiempo dando un salto volador a las fuentes de Caesars.

Fue un truco que su famoso predecesor nunca llegó a intentar, pero casi seguro lo hubiera aplaudido.