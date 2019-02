Aún en la mesa un contrato de arrendamiento para que los Raiders jueguen en Oakland

ALAMEDA, Calif. — Los Raiders recientemente fueron informados de que un acuerdo del que se alejaron en diciembre, con un contrato de alquiler de $7.5 millones para jugar en Oakland la próxima temporada, sigue en la mesa, informó un funcionario de la junta que supervisa el Coliseo del Condado de Oakland-Alameda.

Scott McKibben, director ejecutivo de Coliseum Authority, dijo el martes en una entrevista telefónica con el Review-Journal que publicó la actualización al presidente de los Raiders, Marc Badain, en un intercambio de correos electrónicos esta semana. No hubo ninguna indicación inmediata de si el equipo ejercerá la opción.

Badain no devolvió una solicitud de comentarios.

Hace dos meses, las conversaciones cesaron entre las dos partes cuando la ciudad de Oakland presentó una demanda federal antimonopolio contra la NFL y sus 32 clubes. Los Raiders previamente dejaron clara su postura sobre el escenario, presionando para que cualquier extensión de arrendamiento en el Coliseo contuviera un lenguaje que prohibiera tal litigio.

La ciudad de Oakland se opuso a la inclusión del idioma antes de presentar una demanda.

Los Raiders han explorado varias opciones de estadios fuera de Oakland.

Es su preferencia quedarse en el Área de la Bahía, cerca de su sede en Alameda, antes de mudarse a Las Vegas en 2020.

“Siempre hemos querido que regresen y jueguen la última temporada aquí”, comentó McKibben el martes. “Tenga en cuenta que la Autoridad del Coliseo para la cual trabajo y represento no se encuentra en esta demanda. La demanda ha sido presentada por la ciudad de Oakland, el papel que he asumido es que tengo muchos trabajos para ahorrar por una temporada o dos, nos encantaría verlos jugar aquí para los fans, los patrocinadores, la exposición de los medios y todos los diversos constituyentes que se ven afectados por esto”.

McKibben señaló que cree que el Coliseum y Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers en Santa Clara, California, son las únicas opciones de los Raiders para una casa cercana en 2019.

A su punto, San Francisco no parece atractivo.

El martes por la mañana, el alcalde de San Francisco, London Breed, criticó públicamente la idea de que los Raiders podrían jugar en Oracle Park, donde se encuentran los San Francisco Giants. Citó una serie de factores como prohibitivos, incluyendo la construcción y el tráfico relacionados con el traslado de los Golden State Warriors a la ciudad este otoño.

Breed expresó su desaprobación durante una entrevista con el canal 2 de KTVU-TV del Área de la Bahía. Ella le comentó a la estación de televisión que había notificado a la organización de los Giants sus preocupaciones.

“En lo que a mí respecta”, respondió Breed, “los Raiders de Oakland deben jugar en Oakland”.

San Francisco mayor @LondonBreed is not rolling out the welcome mat for the Oakland Raiders to play at Oracle Park.

"As far as I'm concerned, the Oakland Raiders should play in Oakland," she told @MibachKTVU https://t.co/dn5DBZ5J45 pic.twitter.com/G7QMbnYwqj

— KTVU (@KTVU) February 5, 2019