“Battle of the Badges” en el Plaza

“El Feroz” Fernando Vargas anima a los fans del box –y a los padres de familia con hijos problemáticos— para que vayan a ver su próxima función “Battle of Badges” una cartelera amateur donde los peladores serán policías y bomberos.

Fernando “El Feroz” Vargas (centro) con unos jóvenes en su gimnasio, el 20 de octubre de 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Es el primer evento boxístico organizado por “Fernando Vargas Fighting Foundation”, y se llama “Battle of Badges” que en español sería “Batalla de Placas”, las que identifican a los policías. Es una cartelera de boxeo para recaudar fondos que ayuden a sostener la fundación que no es lucrativa y enseña el deporte a niños y jóvenes del valle, según explicó el propio Vargas en entrevista con El Tiempo.

“Tenemos muchos niños y jóvenes que vienen al gimnasio a entrenar, a hacer ejercicio, a aprender box y a mejorar sus vidas. Queremos sostener este gym y el apoyo a la comunidad entonces necesitamos que la gente nos apoye y vaya a nuestro primer evento el 3 de noviembre”, afirmó Vargas ex-campeón de los cuadriláteros.

Nuestro gym –siguió hablando Vargas— ofrece entrenamiento para tener buena condición física y enseña el boxeo, para competir o solo para estar en forma, tener buena salud y para bajar de peso. Pero los niños y jóvenes que vienen necesitan estudiar y tener buenas calificaciones, eso es un requisito.

“No se puede estar haciendo bien en el gym y mal en la escuela, eso no lo aceptamos. Para ayudar a los niños y jóvenes que andan mal en la escuela tenemos maestros que vienen al gym por las tardes para ayudar con las tareas. Creo que estamos haciendo bien porque con este modo recibimos niños que ni sabían leer y ahora ya leen y tienen “As” y “Bs” en la escuela. Esto es algo bonito que llena de felicidad mi corazón”, expresó Vargas cuya propia juventud problemática le da la experiencia para sentir así.

Para hacer nuestra labor necesitamos la fundación y necesitamos recursos, por eso vamos a dar a la gente “Battle of the Badges”, para que nos apoye y obtengamos fondos, siguió hablando Vargas. Sabemos que hay padres de familia con hijos problemáticos; los niños y jóvenes necesitan ayuda y esta fundación la puede dar (la ayuda) pero no puedo solo, necesito la participación de los padres.

Lo interesante (del evento) es que tendremos a policías boxeando, policías contra policías, y también bomberos contra bomberos. Serán como unas 12 peleas; nos están apoyando las corporaciones de policía de Las Vegas y de North Las Vegas. Y también vienen policías, bomberos y militares de California, informó el excampeón también conocido como “El Feroz”.

Al momento de la entrevista Vargas no pudo decir cuál sería la pelea principal, pero dijo que será muy atractivo ver a agentes de corporaciones policiacas de Las Vegas y California boxeando para apoyar a la fundación. Ellos donan su tiempo con ánimo de ayudar a los niños junto con nosotros, dijo, y adelantó que uno de sus hijos va a pelear.

Battle of the Badges será el sábado 3 de noviembre en el hotel Plaza. Lo organiza “Fernando Vargas Fighting Foundation” con apoyo de Golden Boy, La Ciudad de Las Vegas, Cámara de Comercio Latina, Unión de Obreros y otras organizaciones como una fundación similar de San Diego.

Entre las personalidades que acompañarán a Vargas como invitados especiales están ex-boxeadores, entrenadores y gente del deporte como Mikey García, Abner Mares, James Toney, Joel Casamayor, Floyd Mayweather Sr. y gente de Golden Boy.