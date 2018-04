Boletos a la venta el lunes para los Knights vs. San José

Boletos a la venta el lunes para la serie de Caballeros vs. San José. Las Vegas Review-Journal

abril 20, 2018 - 11:51 am

Los fanáticos de Golden Knights aplauden después de que Alex Tuch anotara contra el portero de Los Angeles Kings Jonathan Quick (32) en el primer período del juego dos de su serie de primera ronda el viernes 13 de abril de 2018 en la Arena T-Mobile de Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

El ala izquierda Golden Knights David Perron (57) y el portero Marc-Andre Fleury (29) abandonan la pista de hielo después de calentarse antes de enfrentarse a Los Angeles Kings en el 4to Juego de una serie de playoffs de primera ronda de hockey NHL en el Centro Staples en Los Ángeles el martes, 17 de abril de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Las entradas para la serie de segunda ronda de los playoffs de la Copa Stanley entre los Golden Knights y los San Jose Sharks saldrán a la venta al mediodía del lunes a través del sitio web del equipo.

Según Todd Pollock, vicepresidente de tickets y suites del equipo, habrá menos de mil boletos disponibles por juego y habrá un máximo de cuatro boletos por juego por compra. Los precios oscilan entre $125 y $495, un aumento del 30 al 40 por ciento desde la primera ronda, en vegasgoldenknights.com. El espacio de pie tanto para la cubierta de la torre como para las áreas superiores del balcón también estará a la venta el lunes.

Los miembros de los boletos de temporada fueron notificados el jueves y la preventa para esos miembros comienza el viernes. La misma política de “Votos de los Caballeros” que les otorga a los que están en el programa un 30 por ciento de ahorro en su asiento sigue vigente. A los fanáticos no se les cobrará el pago hasta después de que termine la serie.

“Tuvimos una respuesta abrumadoramente positiva a los ‘Votos de los Caballeros’ y los programas de pago posterior”, comentó Pollock el jueves. “Esos permanecerán en su lugar”.

El equipo no reveló cuántas personas optaron por no permanecer en el programa de votos, en el cual los fanáticos se comprometen a no revender sus boletos en sitios de boletos secundarios como StubHub.

Blackout eliminado

NBC se hace cargo de la cobertura de televisión para la segunda ronda, lo que significa que los juegos de los Caballeros ya no estarán en AT&T SportsNet Rocky Mountain. También significa que se han eliminado las reglas de bloqueo.

Es una buena noticia para los clientes de DISH en Las Vegas, que no han podido ver a los Caballeros porque no se llegó a un acuerdo con AT&T. Los juegos se bloquearon para los suscriptores de DISH en otros canales debido al trato de AT&T con el equipo.

NBC lanzará el calendario de TV completo para la segunda ronda una vez que se establezcan todos los enfrentamientos.