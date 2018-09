Boletos agotados para Canelo vs GGG 2

Última conferencia de prensa: Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Gennadyy ‘GGG’ Golovkin 2. Miércoles 12 de septiembre de 2018 en casino MGM. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El teatro KA del casino MGM Grand fue cede de la última conferencia de prensa previa a la pelea más esperada del año, el segundo episodio de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Gennadyy ‘GGG’ Golovkin. Se esperaría que ambos pugilistas utilizaran este espacio para tratar de intimidar a su adversario, sin embargo, las declaraciones fueron cortas y respetuosas.

La noticia más importante de la conferencia fue el anuncio que hicieron los organizadores sobre que se ha vendido el total de los boletos disponibles para el espectáculo deportivo de este 15 de septiembre en T-Mobile Arena de Las Vegas.

Durante su intervención, ‘Canelo’ Álvarez aseguró que, “voy a hacer mi trabajo, voy a salir a ganar la pelea y voy a noquearlo, lo voy a intentar desde el primer asalto. Ese es mi objetivo y para eso me preparé. Esta pelea va a marcar una historia muy importante”.

El pugilista mexicano prefirió no polemizar con declaraciones y esperar a que la historia suceda por si sola sobre el ring. “Ya todo lo dije, solo quiero agradecer a la gente que siempre ha estado apoyándome, a mi equipo de trabajo y familia. Estoy listo, me preparé muy bien y como ya saben, nunca en mi vida como boxeador me ha gustado hablar. El sábado me voy a subir al ring a ganar y que la gente disfrute de una gran victoria para todo México”.

El entrenador de Álvarez, José ‘Chepo’ Reynoso dijo que espera que este sábado se realice una gran pelea para que Golovkin vs ‘Canelo’ quede marcada como una de las funciones boxísticas más emocionantes de los últimos tiempos.

Por su parte Gennady Golovkin, quien posiblemente es el favorito para ganar la pelea, expresó estar agradecido por el apoyo de sus seguidores y equipo de trabajo, y aseguró que se ha preparado para mantener sus títulos intactos.

“Me siento feliz, agradezco a mi equipo por su apoyo, esperamos una buena pelea el 15 de septiembre. (‘Canelo’) es un gran oponente, creo que está listo y yo también lo estoy. Les daré un gran regalo”, mencionó ‘GGG’.