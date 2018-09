Bolsa de correo de los Raiders: Fans frustrados con el entrenador Jon Gruden

El entrenador en jefe de los Raiders de Oakland, Jon Gruden, escucha las preguntas de los medios de comunicación luego de la derrota del equipo ante los Miami Dolphins en Miami Gardens, Florida, el domingo 23 de septiembre de 2018. Heidi Fang Las Vegas Review-Journal @HeidiFang

Aquí está la última bolsa de correos de los Raiders:

Jon Gruden comenzó a ganar detractores entre Raider Nation cuando intercambió a Khalil Mack el 1 de septiembre durante un memorable día de regresión.

Pero tienes la sensación de que muchos saltaron a bordo para ver lo que Gruden podía hacer en el campo en su segunda etapa como el playcaller de los Raiders.

Después de un inicio de 0 a 3 que incluye ser superado por 37 a 3 en el cuarto trimestre, los chalecos salvavidas están fuera ya que numerosos fans han abandonado la nave Gruden.

Aquí está mi única pregunta: ¿Por qué la sorpresa?

Lo que se perdió en el alboroto de los retornos de Gruden fue el compromiso de 10 años que los Raiders le hicieron. Por supuesto que iba a sacudir las cosas, y si eso significaba una temporada perdida en el primer año, que así sea. A Gruden le quedan nueve años para darle la vuelta.

Otra cosa olvidada: Gruden no ha entrenado en una década. Puede marcar el recorrido de apertura perfecto, pero no ha demostrado que pueda hacer los ajustes necesarios para la segunda mitad.

Le tomará tiempo o una temporada completa para aclimatarse. Una vez más, tiene una década para aprender.

“Gruden arreglará lo que está mal”, afirmó Anthony Bernardino en un comentario de Facebook. “Dénle una oportunidad.”

Puede parecer pasos pequeños, pero hay aspectos positivos en la ofensiva de Gruden. Los Raiders ocupan el tercer lugar en el porcentaje más bajo de tres y más, con un 25 por ciento por detrás de los delitos explosivos de los Buccaneers (20.8 por ciento) y Rams (6.9 por ciento).

“Estarán mejor”, comentó Okella Walters en Facebook. “Gruden es un buen entrenador, tiene un buen QB, solo necesita aprender a desarrollar pass rushers y esquineros”.

Esta es una solución a largo plazo, Raider Nation.

Problemas de Carr

“Carr necesita dejar de estropear” – Fernando Méndez (Facebook):

Si ignora la proporción de touchdown a la intercepción, el mariscal de campo de los Raiders, Derek Carr, está teniendo una temporada sólida hasta el momento. Está sacando el balón rápidamente, extendiéndolo a numerosos receptores abiertos y está promediando 312 yardas aéreas.

Pero en el fútbol, lo que más importa es lo que haces en el cuarto trimestre.

Carr lanzó una intercepción inexplicable en el primer down mientras estaba en la zona roja durante un recorrido clave en el último cuarto contra los Dolphins. Carr admitió que se puso demasiado agresivo en la jugada.

Carr, quien tiene cinco intercepciones y dos pases de touchdown, podría estar tratando de hacer demasiado en la compleja ofensiva de Gruden.

Puede que sea mejor reducir la velocidad y confiar más en los corredores Marshawn Lynch y Doug Martin.

Mirando hacia el futuro

“No me estreso por eso. Podemos perder el resto de los juegos por todo lo que me importa. Necesitamos jugadores de primera ronda del draft”. – Harry Bolas (Facebook):

Oh, ya estamos mirando a los borradores simulados de la NFL 2019? Es demasiado pronto, pero claro, ¿por qué no? CBS Sports tiene a los Raiders tomando al alero defensivo del Estado de Ohio, Nick Bosa en el No. 2 y al tackle defensivo del Estado de Mississippi, Jeffery Simmons en el No. 19 (selección de los Bears).

Ese sería un escenario de ensueño para renovar la línea defensiva en la era posterior a Mack. Pero mantén pulsado el botón de avance rápido. Los juegos que se pueden ganar contra los Browns, los Colts y los Seahawks están a punto de matar a las selecciones ideales del draft del “Team Tank”.

¿Cambiando a Nelson?

“Si vamos 0 a 4, las posibilidades de entrar a los playoffs son extremadamente bajas. ¿Deberíamos considerar cambiar a Jordy Nelson de nuevo a Green Bay? ”- Ricky Harrison (Facebook).

Jordy Nelson se va para 173 yardas por recepción en un juego y muchos asumen que tiene valor de intercambio. Lo entiendo. Este comienzo sin victorias tiene a todos pensando en la venta de fuego para más selecciones de draft.

Pero los Raiders ya le pagaron a Nelson por el año, y probablemente no lo harán mejor que una selección de quinta ronda en un intercambio.

Es mejor que Oakland conserve a Nelson para que brinde liderazgo, y obviamente aún puede hacer jugadas después de haber incendiado a los Dolphins.

Con suerte, Gruden lo mantiene en la ranura más a menudo. Los días de Nelson como receptor externo han terminado.

Queja de la semana

“No son buenos en el cuarto intento, en el cuarto trimestre, el playcalling es horrible en momentos clave”. – Harry Ruiz (Twitter).

Lo que dijo. Los Raiders han sido atroces en el último cuarto cuando el juego está apretado. No hay manera de hacer ver bien esa situación.

Pero aquí hay una solución: menos intentos de cuarta oportunidad, y si vas a arriesgarte, alimenta a la bestia llamada Marshawn Lynch.

