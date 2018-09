Boxeador Jaime Munguía asegura que corrigió errores

[ Cortesía ]

El boxeador mexicano Jaime Munguía dijo que aprendió mucho de su última pelea, lo que demostrará el 15 de septiembre, cuando defienda su título mundial con Brandon Cook en Las Vegas.

Munguía, quien conquistó el título superwelter de la OMB el 12 de mayo, lo defendió el 21 de julio con el experimentado Liam Smith en una pelea que se fue a la decisión con un triunfo justo para él, aunque también fue castigado.

“He corregido los errores de la pelea con Smith, creo que me dejó gran experiencia y aprendí muchas cosas, creo que lo que más aprendí es a no desesperarme ni sentirme comprometido con hacer algo, solo hacer mi trabajo, por eso me siento tranquilo”.

En teleconferencia, el tijuanense comentó que Cook es un rival complicado, pero confía en su capacidad para defender su cinturón por segunda vez.

“Creo que tengo lo suficiente para sacar la pelea, tengo que tener mucho cuidado, es un peleador que aguanta, pega fuerte, debo tener cuidado con sus golpes de poder, parece que cuando está perdido es cuando saca sus golpes de mayor poder”.

En el que ha sido un año intenso para Munguía, pues sin pensarlo llegó la pelea titular, se coronó y ahora va por su segunda defensa, dijo que quizás es el año más feliz de su corta carrera, listo para defender lo que “ahora todos quieren”.

Cook, oriundo de Canadá y quien iba a pelear con Kell Brook, comentó que la del 15 de septiembre con Munguía será más dura, aunque se declaró listo para llevarse el cetro a su casa.