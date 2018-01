Boxeador “Pollito” Ceja confía en su pegada para destronar a Rey Vargas

El boxeador Julio “Pollito” Ceja reconoció que una pelea titular con Rey Vargas sería complicada, pero dejó en claro que tiene opciones de coronarse ante un rival al que no ve fuerte y con una quijada frágil.

ARCHIVO- Julio César Ceja, a la derecha, de México celebra el final de la pelea mientras Hugo Ruiz de México se apoya contra las cuerdas durante la quinta ronda de su pelea de boxeo intercontinental de peso súper gallo del CMB, el sábado 29 de agosto de 2015 en Los Ángeles. | Foto AP/Danny Moloshok.

El boxeador Julio “Pollito” Ceja reconoció que una pelea titular con Rey Vargas sería complicada, pero dejó en claro que tiene opciones de coronarse ante un rival al que no ve fuerte y con una quijada frágil.

El “Pollito”, número uno en las clasificaciones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división supergallo, espera que este organismo haga oficial su pelea y después alcanzar un acuerdo para retar a Vargas, al que aseguró, tiene posibilidades de vencer.

“Se presenta complicado por su boxeo, aunque no lo veo duro, no lo veo fuerte, sólo complicado. Sabemos que tiene buen boxeo, brazos largos, pero no le veo ningún problema, estoy listo y preparado para lo que venga”, dijo.

Cuando Julio trabajó con el entrenador Ignacio Beristáin hizo sparring en diversas ocasiones con Rey, de quien destacó como punto débil la quijada, además de aseverar que de su lado hay potencia.

“Ese es el punto débil que él tiene, creo que no ha enfrentado a un rival de pegada fuerte, sólo rivales de buen boxeo, pero no de pegada fuerte; no nos confíamos, pero creo que es nuestra ganancia, él tiene el bueno boxeo y brazos largos, acá está el potencial”.

Luego de realizar su segunda defensa titular, Rey comentó que le gustarían peleas atractivas y de mejor paga, por lo que el “Pollito” no figuraba entre sus primeras opciones, pero Julio sabe que tarde o temprano lo enfrentará.

“Sólo esperamos fecha, ya estamos enfocados en ese rival y haremos una preparación al 100. Como que le dio la vuelta a la pelea, que no le interesaba, pero si el CMB la ordena vamos a estar atentos. Así me dé la vuelta nos vamos a enfrentar, no hay marcha atrás, ahorita, dos o tres meses después o a medio año”, concluyó.