Boxeadores amateurs brindan espectáculo

Aerin Ringler perdió ante Austin Griese por decisión de los jueces. Sábado 24 de febrero en City Boxing Club. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Austin Griese posa para El Tiempo después de ganar su pelea. Sábado 24 de febrero en City Boxing Club. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La cartelera fue iniciada por dos boxeadores infantiles de 9 años de edad. Sábado 24 de febrero en City Boxing Club. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Omar Terrones hace ejercicios de calentamiento previo a su pelea. Sábado 24 de febrero en City Boxing Club. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Los entrenadores alientan a sus pupilos en cada minuto del combate. Sábado 24 de febrero en City Boxing Club. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Aerin Ringler vs Austin Griese fue una de las peleas atractivas de la tarde. Sábado 24 de febrero en City Boxing Club. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Decenas de personas asistieron para apoyar el boxeo amateur. Sábado 24 de febrero en City Boxing Club. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Cynthia Ríos interpretó los himnos nacionales de EE.UU. y México. Sábado 24 de febrero en City Boxing Club. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Las Vegas es la capital mundial del boxeo y aunque el enfoque mediático se centra en las grandes peleas que se llevan a cabo en los recintos y casinos más importantes de la ciudad, también existen los lugares donde literalmente ‘nació la historia’.

El sábado 24 de febrero el gimnasio City Boxing Club llevó a cabo una función que incluyo una serie de peleas de boxeadores amateur infantiles y juveniles. En este gimnasio han entrenado boxeadores profesionales de la talla de Diego y Jesús Magdaleno, Jessie Vargas, entre otros.

De ascendencia mexicana pero nacido en Las Vegas, Omar Terrones es un joven de 15 años de edad que desde muy pequeño se prepara para convertirse en boxeador profesional en el futuro. Actualmente cuenta con 115 libras de peso y 23 peleas como amateur.

“Todo es mental, prepararte para los rounds que vas a tener y la intensidad, son pequeños los rounds pero muy intensos”, dijo Terrones, y agregó que su deseo no es ganar títulos sino quedar en la memoria de los fanáticos del boxeo.

“Quiero que la gente me recuerde, dejar mi marca en la historia, no quiero ser olímpico, no quiero ser campeón, quiero que la gente me recuerde como un buen boxeador”, expresó Omar y confesó a El Tiempo que su máximo sueño es pelear en alguna de las carteleras realizadas en recintos del MGM Grand.

Los boxeadores favoritos de este joven deportista son Mikey García y Julio César Chávez, con quienes se identifica por su estilo de combate e inteligencia, además por el corazón que ponían en sus respectivas peleas.

“Físicamente estiro mucho, hago sombra, pero mentalmente sé que tengo que subir a ese ring para hacer lo que sea para ganar, dar el 100 por ciento en cada pelea. Admiro a Mikey por su estilo, no es un estilo muy agresivo pero es inteligente. Y a Julio César Chávez por el corazón que tenía, nunca se rindió”, consideró Terrones.

La cartelera del evento la abrieron dos boxeadores infantiles de solo 9 años de edad, Baldo Sandoval vs Adrien Shepard, un duelo parejo que terminó con triunfo por decisión para Sandoval. Es importante mencionar que en este tipo de peleas los participantes usan caretas y la protección debida para su edad, además de que las batallas son a solo tres rondas, las cuales duran menos de lo habitual.

El resto de la cartelera fue complementada por los siguientes combates: Aerin Ringler vs Austin Griese, Standash Barry vs Christian Sok, D´Angelo Sánchez vs Omar Terrones, Kyl Fritz vs Marvin Rutta, Stephen Stroter vs Nico Ali Wash, Martin Bills vs Aiseah Achesah, y Gregory Stephens vs Jordan Evans.