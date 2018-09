Bryant de los Raiders se centró en el fútbol y promete estar “listo” el domingo

El receptor abierto de los Oakland Raiders, Martavis Bryant (12), se calienta antes de un juego de fútbol de pretemporada de la NFL contra los Detroit Lions en Oakland, California, el viernes 10 de agosto de 2018. (John Hefti / AP)

ALAMEDA, Calif. – El lunes, Martavis Bryant se mantuvo fiel a su rutina.

Los Raiders abrieron su temporada regular alrededor de las 7:25 p.m. en el Coliseo del Condado de Oakland-Alameda contra los Rams de Los Ángeles. Geográficamente, Bryant estaba cerca, pero sus pensamientos no. Al menos, trató de evitar pensar en una franquicia que lo cortó nueve días antes.

No presenció la derrota de 33 a 13.

“Cuando me suspendieron hace dos años”, relató Bryant el jueves, “les dije a los muchachos: ‘Cuando estoy lejos del fútbol, trato de alejarme lo más posible de él, para no distraerme ni frustrarme demasiado o terminar haciendo algo estúpido’”.

Bryant puede presenciar los juegos ahora. El martes, regresó a las instalaciones de los Raiders y aceptó un contrato por un año. El miércoles, practicó por primera vez desde que fue cortado. El jugador exteriorizó el jueves sus primeros comentarios públicos desde su conferencia de prensa introductoria el 27 de abril.

Admitió que estaba “muy sorprendido” cuando el equipo lo cortó.

Más allá de eso, su enfoque está en el fútbol, no en la historia paralela.

Lo que comenzó en junio como preocupación entre las personas dentro de la organización de los Raiders sobre la posición de la liga de Bryant – temían que la NFL preparara una suspensión por una presunta violación de su política de abuso de sustancias – que surgió en julio y agosto. La disciplina de los jugadores puede llevar tiempo. Una apelación es parte de ese proceso. Aquí en septiembre, sigue siendo elegible para la competencia.

Bryant se negó a discutir su estado.

Dijo que no le molestaba el informe inicial de junio o los que le siguieron. El domingo, ESPN informó que Bryant enfrenta una suspensión de un año.

“No sé nada sobre nada de eso”, declaró Bryant. “Todo lo que estoy haciendo aquí es jugar fútbol. En cuanto a eso, voy a dejar que el proceso se solucione solo. … Los informes no me molestan. No tengo control sobre nada de eso y no quiero discutir eso en este momento”.

De hecho, Bryant está aquí ahora y los Raiders están contentos por eso.

Si bien no vio el juego del lunes, su ausencia fue visible.

El entrenador Jon Gruden y el equipo cambiaron una selección de tercera ronda a los Pittsburgh Steelers por Bryant el 26 de abril por una buena razón. Su combinación de velocidad y tamaño es algo que no se encuentra en ninguna otra parte de su lista. Cordarelle Patterson y Johnny Holton ofrecieron la mayor velocidad de los receptores abiertos de Oakland en 2017. Patterson fue cambiado en marzo a los New England Patriots. Holton actualmente está aprendiendo a ser mariscal de campo en el escuadrón de prácticas de los Raiders.

El receptor abierto, Amari Cooper, fue lo más parecido a una amenaza vertical que los Raiders tuvieron el lunes. Su árbol de ruta, sin embargo, es mucho más diverso que eso. No hubo intentos profundos en su dirección.

Bryant es más adecuado para ejecutar más de esas rutas.

“Jugador rápido, una gran amenaza”, determinó Cooper. “Nos vamos a quitar la parte superior de las defensas, así que estamos entusiasmados con eso, es un tipo que realmente va a ayudar a abrir las cosas para nosotros”.

Gruden apodó a Bryant “White Tiger” durante el campo de entrenamiento. El apodo era una etiqueta mixta. Gruden explicó que estaba destinado a mostrar las habilidades especiales de Bryant en el campo, combinadas con su asistencia evasiva a la práctica, similar a un tigre blanco que permanece en su jaula, fuera de la vista de los visitantes. Bryant comentó el jueves que no le importa el apodo, creyendo que Gruden simplemente está tratando de presionarlo.

Los Raiders jugarán contra los Denver Broncos el domingo.

No más jaula.

“Voy a estar listo para partir”, afirmó Bryant.

Destacados

– El tackle defensivo novato P.J. Hall (tobillo) fue el único jugador de los Raiders que se perdió la práctica del jueves. No se espera que juegue el domingo, aunque su estado oficial se anunciará el viernes por la tarde.

– El corredor Marshawn Lynch (hombro), el centro Rodney Hudson (tobillo) y el receptor abierto Brandon LaFell (atrás) fueron ascendidos a la participación total. Otros cinco fueron entrenados por segundo día consecutivo: el guardia derecho Gabe Jackson (pec), el corredor DeAndre Washington (rodilla), el pateador Johnny Townsend (cuadrante derecho), el receptor abierto Dwayne Harris (pie) y el tackle defensivo Brian Price (bíceps femoral).

Para más de los Raiders: Siga toda nuestra cobertura en línea de los Raiders en eltiempolv.com/RaidersNFL y en @NFLinVegas en Twitter.