Bryson DeChambeau captura el Shriners Open

Bryson DeChambeau lanzó un 5 por debajo de 66 para ganar el Shriners Hospitals for Children Open de una sola vez contra Patrick Cantlay el domingo en el TPC Summerlin.

El golfista estadounidense Bryson DeChambeau celebra el águila en el green número 16 durante la ronda final del Shriners Hospitals for Children Open en TPC en Summerlin en Las Vegas el domingo 4 de noviembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El rugido retumbó desde el green número 16 de TPC Summerlin y entregó otro mensaje escrito por Bryson DeChambeau al mundo del golf.

Ya es conocido como gregario y peculiar, amante de la diversión, un fan de 25 años favorito de lo dramático. Entonces, cuando DeChambeau cayó a un golpe del liderato mientras se enfrentaba en un duelo con Patrick Cantlay el domingo en el Shriners Hospitals for Children Open, se dio cuenta de que su momento de verdad había llegado.

“Quería hacer algo especial”, dijo. “Era el momento, sabía que tenía que usar mis tanques de poscombustión”.

DeChambeau llegó al par-5 16 en dos tiros y estaba a 58 pies del hoyo desde la franja trasera. Su putt rodó cuesta abajo y cayó por un águila que lo impulsó a una victoria de un tiro sobre el campeón defensor Cantlay.

DeChambeau disparó un 5-bajo-par 66 para terminar en 21 bajo y retener a Cantlay, quien se recuperó con un 6-bajo 65 y apareció a punto de repetir como campeón. Pero él bogeyó el par-3 17 después de lanzar su segundo tiro desde un bunker. El águila de DeChambeau hizo un swing de tres disparos y le dio un cojín de dos disparos con dos orificios restantes.

Sam Ryder disparó la ronda baja del domingo, un 9-bajo 62 que lo lanzó al tercer lugar con 19 bajo. Rickie Fowler terminó con un 63 y empató en el cuarto lugar con Abraham Ancer (66) y Robert Streb (68) con 17 bajo.

Pero fue el show de DeChambeau al final. El Open de Shriners marca su tercera victoria en sus últimas cinco aperturas desde agosto. Cuando se le preguntó si él es el jugador más popular del juego en este momento, DeChambeau se negó a decirlo.

“Oh bueno, diré que estoy jugando muy bien ahora mismo. No voy a hablar de si soy el mejor o quién es el mejor”, argumentó. “Creo que ciertamente estoy jugando lo mejor que he jugado en mi vida y espero que continúe ascendiendo”.

La trayectoria de DeChambeau no siempre fue ascendente. En 2017, se perdió 16 de 31 cortes, incluyendo ocho seguidos. Ahora, es visto como un cerrador con cinco victorias en su tercer año completo en el PGA Tour. Fue co-líder con Peter Uihlein en la ronda final y ahora es 3-por-3 en ganar después de tener una ventaja de 54 hoyos.

“Sabía que lo tenía dentro de mí, pero no sabía que podía hacerlo”, afirmó DeChambeau. “Obviamente hay muchas cosas que deben ir bien para que ganes. Aprendí de la manera más dura en mi primer año y medio de gira, y me di cuenta de que tenía que cambiar mi juego si quería competir aquí”.

Cantlay tomó la delantera con los birdies en los números 15 y 16, pero simplemente calculó mal cómo golpear su búnker al número 17. La pelota apenas despejó el borde del búnker y le dejó pocas posibilidades de hacer un par de embrague.

“Fue un tiro difícil”, explicó Cantlay. “Cuando enterré mi pie izquierdo, no tenía suficiente arena de montón, luego, cuando golpeé mi tiro, había más arena debajo de la pelota, y no me anticipé a eso”.

“Fue complicado y solo un mal tiro en el momento equivocado”.

Cantlay terminó con un birdie en el No. 18., pero DeChambeau llegó con dos pares de tap-in para reclamar la victoria en su primera apertura esta temporada.

“Tuve un par de disparos errantes, un poco de nervios, tratando de sacudir el óxido”, dijo. “Es bueno obtener una victoria inmediatamente después de tomar unas pocas semanas de descanso. Honestamente, no hay mejor manera de empezar”.