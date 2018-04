Bullpen cede siete carreras mientras los 5s1 caen ante El Paso

El lanzador de los 51s: P.J. Conlon, durante el día de los 51s en los medios de comunicación en Cashman Field en Las Vegas el martes 3 de abril de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

El zurdo P.J. Conlon fue impresionante en su debut Triple-A con los 51s, obstaculizando a El Paso en seis entradas. Ponchó a nueve, atrapó a ocho bateadores y salió del juego del domingo con una ventaja de una carrera.

Pero esa ventaja desapareció rápidamente ya que el bullpen permitió siete carreras en las siguientes tres entradas, lo que llevó a los Chihuahueños a una victoria de 8 a 5 sobre los 51s en el Cashman Field.

Nick Schulz de El Paso se fue de 5 a 5, incluyendo un doble de dos carreras en la novena que rompió un empate de 5.

“Se levantó el viento y eso se volvió muy difícil para lanzar, pero ese es solo el juego”, describió Conlon. “Los chicos van a tener sus días”.

“Hoy tuve un buen día y la próxima vez que salga podría dejar las bases cargadas sin nadie y alguien vendrá y atacará el costado y salvará mi trasero, por lo que todo volverá. Estamos a solo cuatro juegos. Hoy, todos parecían una pérdida difícil”.

El Paso anotó la primera carrera del juego en la tercera entrada, golpeando un sencillo de Schulz RBI que anotó Travis Jankowski. Eso fue todo lo que los Chihuahuas (3 a 1) obtendrían contra Conlon, quien permitió cuatro hits en su salida.

Conlon destacó que comenzó a establecerse después de la tercera entrada.

“Pude involucrarme con los muchachos y, para mí, hoy en día, no es tan básico como lo era hoy, era el control deslizante de la puerta trasera”, dijo. “Pude tirar eso con dos strikes y hacer que vuelva y atrape la esquina exterior del plato, así que creo que esa fue la clave de mi éxito de hoy”.

Los 51s (1 a 3) tomaron la delantera en la cuarta entrada ya que José Lobatón tomó su primer jonrón de la temporada, un lanzamiento de dos carreras al jardín derecho.

Mantuvieron esa ventaja hasta el séptimo cuando Matt Purke le dio un golpe al bateador emergente Franmil Reyes. Esa carrera fue cargada a Logan Taylor, quien había permitido una caminata y un golpe antes de que fuera removido.

Después de que Ty Kelly empató el juego en la parte inferior de la entrada con un jonrón de dos carreras y tres carreras, El Paso respondió con tres carreras de Purke, dos de un jonrón de Stephen McGee.

“Con tres carreras de ventaja al final del juego hasta la octava entrada, crees que todo va a estar bien”, agregó el manager Tony DeFrancesco.

No fue así.

Jamie Callahan entró en la parte alta de la novena entrada con el juego empatado y permitió tres carreras propias, incluido un doble de Schulz que anuló el empate.

“Te dan latidos en la mitad exterior que no entiendo”, indicó DeFrancesco. “Hablé con los muchachos acerca de golpear la pelota adentro, usando la parte interior del plato, no dejes que los muchachos se extiendan y que se den cuenta, afuera y lejos no es bueno cuando sopla el viento”.

Los Chihuahuas hicieron la mayor parte de su daño en el juego con dos outs, incluido el noveno, cuando Callahan caminó al primer bateador antes de retirarse los siguientes dos.

“Ese es un equipo veterano allá. Ellos tienen algunos muchachos que han estado en la liga antes. Tienen algunos muchachos que han estado en las Grandes Ligas “, mencionó DeFrancesco. “Ellos ejecutaron, trabajaron el recuento muy bien. Obtuvieron algunos grandes éxitos cuando los necesitaban. No lo hicimos tarde en el juego”.