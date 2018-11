Busca alternativas de energía el Estadio de los Raiders

Un sitio de construcción tranquilo en el estadio de los Raiders en Las Vegas cuando los trabajadores se retiraron por un día en reconocimiento al Día de los Veteranos el lunes 12 de noviembre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal

Don Webb, a la izquierda, director de operaciones de LV Stadium Co., con Rick Velotta, reportero de Las Vegas Review-Journal, da un recorrido por el sitio de construcción del estadio Raiders en Las Vegas el lunes 12 de noviembre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @ Erik_Verduzco3

No se espera que el estadio de Las Vegas esté completo hasta la temporada de fútbol de 2020, pero quienes lo respaldan ya están considerando proveedores de energía distintos a NV Energy.

LV Stadium Events Co., una subsidiaria de los Raiders, presentó una solicitud ante la Comisión de Servicios Públicos de Nevada (PUC) en septiembre para dejar NV Energy. La comisión discutirá la aplicación el martes.

Los Raiders creen que los servicios de suministro de energía del estadio comenzarán alrededor de abril y anticipan que la carga anual del estadio alcanzará los 50 megavatios-hora por año con una carga máxima de 18 megavatios, según documentos presentados ante la PUC.

Don Webb, director de operaciones de LV Stadium Co., mencionó que está “preservando nuestra opción” para elegir un proveedor de energía.

“Eso no quiere decir que no será NV Energy”, destacó. “También estamos considerando esa opción”.

LV Stadium Events emitió una solicitud de propuestas de los proveedores de servicios, pero no ha hecho una selección. Según una presentación del 7 de septiembre, se espera que el proceso de selección se complete antes del 1 de diciembre.

Un representante de NV Energy no estuvo disponible para hacer comentarios el lunes.

El estadio de 65 mil asientos, ubicado en la carretera interestatal 15 desde el Mandalay Bay y Luxor, todavía está en construcción y no ha establecido un servicio eléctrico permanente. La energía que se usa en el proceso de construcción proviene de NV Energy y pasa por un contratista.

Un número creciente de empresas ha solicitado la aprobación de la PUC para salir de NV Energy. Por ejemplo, MGM Resorts International dejó NV Energy en 2016 después de pagar $86.9 millones en tarifas de salida. Caesars Entertainment Corp. se retiró este año luego de pagar $47.5 millones. La tarifa de salida está destinada a compensar la salida de una empresa y anular los costos inesperados para los clientes restantes de NV Energy.

Michael Schaus, director de comunicaciones del Instituto de Investigación de Políticas de Nevada, comentó que los costos de energía son el mayor incentivo de las empresas para abandonar NV Energy.

“El hecho de que estas compañías hayan salido y estuvieran dispuestas a pagar una multa, me dice que parece que les estaban cobrando de más”, afirmó Schaus.

A medida que este efecto dominó de las empresas que salen continúa, argumentó Schaus, NV Energy podría tener que volver a evaluar su tarifa base.

“Podrían buscar formas de hacer que sea más punitivo que alguien se vaya”, concluyó.

