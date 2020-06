Cancela la NFL el partido del Hall of Fame

La NFL canceló el partido del Hall of Fame que tradicionalmente abre la pretemporada y retrasará las ceremonias de inducción 2020 debido a la pandemia del coronavirus, le informaron dos personas con conocimiento directo de la decisión a The Associated Press el jueves.

El Estadio del Hall of Fame Tom Benson está listo para el lanzamiento del #NFL100. Los Atlanta Falcons se enfrentaron a los Denver Broncos el jueves, 1º de agosto de 2019 en Canton, Ohio. (Hall of Fame Facebook)

En esta foto de archivo del 4 de agosto de 2019, los jugadores de la NFL y sus familiares posan con bustos durante las ceremonias de iniciación en el Pro Football Hall of Fame en Canton, Ohio. De izquierda a derecha: Gil Brandt, Kevin Mawae, Tony Gonzalez, Ed Reed, Ty Law, Champ Bailey y la familia de Pat Bowlen. La NFL canceló el partido del Hall of Fame que tradicionalmente abre la pretemporada y está retrasando las ceremonias de inducción 2020 debido a la pandemia del coronavirus. (AP Photo/Ron Schwane, Archivo)

Las fuentes hablaron con AP con la condición de mantenerse anónimos porque la decisión no ha sido anunciada públicamente, aunque se espera un anuncio más tarde el jueves. ESPN primero reportó la cancelación del partido Hall of Fame.

El partido de exhibición del 6 de agosto entre los Dallas Cowboys y los Pittsburgh Steelers es el primer evento en el campo que la liga ha cancelado durante la pandemia. La liga pudo llevar a cabo reuniones gratuitas de la agencia, del Draft y de varios propietarios de forma remota, y recientemente ha comenzado a reabrir las instalaciones del equipo que fueron cerradas a finales de marzo, aunque de forma limitada. Sólo se permite la entrada a los complejos de equipos a los jugadores que están rehabilitándose de sus lesiones.

Los propietarios de la NFL están llevando a cabo una reunión virtual el jueves en la que se discutirá el programa de pretemporada. Es posible que la liga reduzca el número de partidos de exhibición a dos por equipo de los cuatro habituales. Dallas y Pittsburgh habrían jugado cinco, incluyendo el partido en Canton, Ohio.

Está previsto que el 8 de agosto se consagren diez hombres al Hall of Fame; el Hall tendrá una clase aumentada de 20 este año en conmemoración del centenario de la NFL. No se ha fijado ninguna fecha para la inducción.

El ex comisionado de la NFL, Paul Tagliabue, el cofundador de NFL Films, Steve Sabol, el ex ejecutivo de los Giants de Nueva York, George Young, los ex entrenadores Jimmy Johnson y Bill Cowher, y los ex jugadores Troy Polamalu, Steve Hutchinson, Edgerrin James, Isaac Bruce y Steve Atwater serían conmemorados en agosto.

El Hall también había programado una celebración del centenario a mediados de septiembre que incluiría la incorporación de 10 hombres seleccionados por un panel especial en enero. Esa clase incluye a Harold Carmichael, Jim Covert, Bobby Dillon, Cliff Harris, Winston Hill, Alex Karras, Donnie Shell, Duke Slater, Mac Speedie y Ed Sprinkle.

Esta es una historia en desarrollo.