Carrera “Tree-riffic 5k”

Entusiasta participación de atletas de todos niveles. Sábado 21 de abril de 2018, en la escuela West Career Tech Academy. (Foto Frank Alejandre / Tiempo)

La niña Randi Ann animó a los corredores con mucho entusiasmo. Sábado 21 de abril de 2018, en la escuela West Career Tech Academy. (Foto Frank Alejandre / Tiempo)

Deborah Avery y su hija Randi Ann, en la línea de meta. Sábado 21 de abril de 2018, en la escuela West Career Tech Academy. (Foto Frank Alejandre / Tiempo)

Muchos atletas se detuvieron a saludar a la porrista estrella de la mañana. Sábado 21 de abril de 2018, en la escuela West Career Tech Academy. (Foto Frank Alejandre / Tiempo)

Las estudiantes de élite saludaron a la niña Randi Ann. Sábado 21 de abril de 2018, en la escuela West Career Tech Academy. (Foto Frank Alejandre / Tiempo)

Randy Ann tiene 14 años de edad y tiene síndrome de Down. Sábado 21 de abril de 2018, en la escuela West Career Tech Academy. (Foto Frank Alejandre / Tiempo)

Muchos ciclistas formales recorren las calles de Summerlin, al oeste de la ciudad. En la foto escoltan a un par de corredores. Sábado 21 de abril de 2018, en la escuela West Career Tech Academy. (Foto Frank Alejandre / Tiempo)

“Este tipo de actividades son muy importantes porque permiten promover la aceptación de las personas, así como a sus familiares les ayuda a interactuar en una red de apoyo, de hecho esta carrera forma parte de una actividad docente para involucrar a los jóvenes”, manifestó a El Tiempo, la señora Deborah Avery, secretaria de la junta administrativa de la organización que atiende a personas con síndrome de Down en el estado de Nevada.

La mencionada competencia pedestre se llevó a cabo el pasado sábado 21, en las inmediaciones de la escuela West Career Tech Academy, que se localiza al oeste de la ciudad, cerca del Red Rock hotel & casino.

“Los programas educativos de calidad, un ambiente hogareño estimulante, una buena atención médica y el apoyo positivo de familiares, amigos y la comunidad permiten a las personas con síndrome de Down desarrollar todo su potencial y llevar vidas plenas”, acotó Avery, mientras ayudaba a echar porras a los corredores participantes junto a su hija Randi Ann, de 14 años de edad, y quien tiene el síndrome.

El anunciador, con un juego de palabras, en las que se exalta a un árbol, “terrífico”, dio inicio la carrera, la cual contó con la entusiasta participación de muchos jóvenes, la mayoría estudiantes de la escuela, quienes también realizaron labor de voluntariado para cerciorarse de que todo fluyera con alegría.

“La misión de esta organización es informar al público, promoviendo una comprensión positiva del síndrome en la comunidad y, al mismo tiempo, ser una fuente de apoyo, información y educación para las familias y las personas con síndrome de Down”, aseveró Avery.

Para entender un poco mas las labores de la organización, la señora Deborah Avery recomendó ir a la página electrónica de la organización, donde se puede leer que “el síndrome de Down es una condición genética que se presenta en uno de cada 691 nacimientos. Es la condición cromosómica que ocurre con mayor frecuencia y se encuentra en personas de todas las razas y niveles económicos. Más de 400 mil personas en los EE. UU. tienen síndrome de Down.”

Algunos de los rasgos físicos comunes del síndrome de Down son el bajo tono muscular, la baja estatura, una inclinación hacia arriba de los ojos y un único pliegue profundo en el centro de la palma. Toda persona con síndrome de Down es un individuo único y puede poseer estas características en diferentes grados o no tenerlas en absoluto.

Las personas con síndrome de Down tienen un mayor riesgo de padecer ciertas afecciones médicas, como defectos cardíacos congénitos, problemas respiratorios y auditivos, la enfermedad de Alzheimer, la leucemia infantil y las afecciones tiroideas. Sin embargo, muchas de estas afecciones ahora son tratables, por lo que la mayoría de las personas con síndrome de Down llevan vidas saludables.

La esperanza de vida para las personas con síndrome de Down ha aumentado dramáticamente en las últimas décadas, de 25 en 1983 a 60 en la actualidad.

Las personas con síndrome de Down experimentan retrasos cognitivos, pero el efecto suele ser de leve a moderado y no es indicativo de las muchas fortalezas y talentos que posee cada individuo. Los niños con síndrome de Down aprenden a sentarse, caminar, hablar, jugar y hacer la mayoría de las otras actividades; solo algo más tarde que sus pares sin síndrome de Down.

Para mayor información visite: www.dsosn.org