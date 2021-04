CCSD supera obstáculos

abril 14, 2021 - 7:00 am

Kennedy Brace Centennial, tercera desde la izquierda, en su camino a ganar los 400 metros en la competencia de pista estatal en Desert Oasis High School, en Las Vegas el sábado 18 de mayo de 2019. Compitiendo con Brace, desde la izquierda, están Endya Scott -de Desert Oasis-, Alayna Verner -de Silverado-, Roxann Patterson -de Reed-, Alina Oranchak -de Arbor View- y Sierrah Rivera -de Green Valley-. [Foto K.M. Cannon / Las Vegas Review-Journal]

El director atlético de Foothill High School, Matt Iglitz, admite que hubo momentos en los últimos meses en los que había perdido la esperanza de que el Distrito Escolar del Condado Clark practicara deportes en el año escolar 2020-21.

Esos temores finalmente se disiparon en febrero cuando el CCSD anunció que regresaría gradualmente a los estudiantes al aula en un modelo de aprendizaje híbrido, allanando el camino para una temporada de deportes de primavera de seis semanas.

Esas seis semanas terminan el 22 de mayo, sin campeonatos estatales.

“Todos nosotros deberíamos estar agradecidos por la oportunidad de competir”, dijo Iglitz, quien también es entrenador del equipo de béisbol de la escuela. “He hablado durante años sobre cómo es un privilegio para todos nosotros, y este es un gran recordatorio de eso”.

Cuando comience la competencia, terminará una sequía de 401 días desde que CCSD suspendió todos los eventos deportivos el 11 de marzo de 2020, al comienzo de la pandemia de COVID-19.

Si bien la directora atlética ejecutiva del CCSD, Pam Sloan, dijo que el distrito está listo, reconoció los desafíos que enfrenta. Entre ellos se incluyen el transporte y no tener suficientes funcionarios para cubrir el horario original, un problema que, según ella, se ha visto en todo el país.

“¿Cuánto tiempo tienes?” preguntó en broma cuando se le preguntó sobre los obstáculos que el distrito tuvo que superar.

Debido a que COVID-19 sigue siendo una preocupación, se implementaron protocolos. A los atletas y entrenadores se les hará una prueba del virus una vez a la semana, una prueba a base de saliva cuyos resultados se devolverán dentro de las 48 horas.

Se permitirán aficionados, pero solo los del equipo local. La cantidad de espectadores admitidos se basará en el lugar, pero no será más del 250 o el 50 por ciento de la capacidad del estadio. Las competencias de atletismo, natación y clavados estarán limitadas a no más de cuatro equipos, y cada sitio determinará cómo manejar a los fanáticos.

Sloan dijo que las compañías de autobuses chárter están ayudando al distrito con el transporte, y el director deportivo del CCSD, Tim Jackson, ha revisado los horarios varias veces para asegurarse de que haya suficientes autobuses y funcionarios para cada evento.

“Teníamos que ser dinámicos, flexibles y, en la palabra del año, fluidos”, dijo Jackson. “Fuimos fluidos y se nos ocurrieron diferentes variantes (de horarios) para superar las limitaciones y las expectativas con el personal que teníamos disponible”.

El distrito está tratando de agrupar tantos eventos como sea posible en la ventana de seis semanas. Por ejemplo, Jackson dijo que habría 86 partidos de voleibol masculino en las primeras 26 horas de competencia.

Vince Kristosik, presidente de la Asociación de Oficiales del Sur de Nevada, , dijo que los protocolos COVID-19 también lo harán más difícil para funcionarios de juegos, en áreas rurales como el Condado Lincoln, Pahrump Valley o Moapa Valley, que generalmente compartirían el viaje, conducirán por separado este año y deben usar un cubrebocas desde que llegan al campus hasta que se van.

“Para los juegos de béisbol y softbol, tenemos dos árbitros”, dijo Kristosik. “Cuando lleguen, habrá preguntas de preselección de COVID-19. Si responden afirmativamente a alguna de las preguntas, están descalificados para oficiar. Si los oficiales manejaran juntos, eso noquearía a ambos oficiales y pondría a nuestros equipos rurales en una mala situación, ya que no se puede tener un juego sin oficiales “.

Por lo general, el béisbol y el softbol se jugarán de lunes a jueves, y los partidos de vóleibol masculino los viernes y sábados. Las competencias de atletismo serán el viernes y las sesiones divididas el sábado, y la natación y el buceo competirán los sábados.

Número de juegos, atletas limitado

El número de juegos o encuentros variará según los equipos y las clasificaciones. Algunos entrenadores esperaban más partidos, pero en su mayoría han aceptado el número que se les ha permitido.

“Al principio, egoístamente pensé que me gustaría tener más juegos, me gustaría jugar para el estado, todas las cosas que normalmente tenemos”, dijo el director deportivo y entrenador de softbol de Centennial, Mike Livreri. “Pero lo que las chicas me comunicaron es que quieren jugar. Si son 12 juegos, son 12 juegos. Las chicas quieren estar ahí fuera, y eso es lo más importante “.

Si bien no habrá campeonatos estatales, la Asociación de Actividades Intercolegiales de Nevada ha aprobado campeonatos regionales.

Livreri dijo que los números han bajado en su programa de softbol, y eso es común en muchas escuelas en todo el valle. Si bien algunas escuelas no tienen suficientes jugadores para alinear un equipo en los niveles junior varsity y freshman, otras, como Canyon Springs (béisbol, softbol, voleibol masculino), Cheyenne (béisbol), Bonanza (softbol) y algunas escuelas en las clasificaciones no incluirán ciertos programas en absoluto.

El director deportivo de Arbor View, Jay Howard, dijo que sitúa la participación entre un 60 y un 70 por ciento de lo que sería en una primavera normal.

“Hay algunas cosas: el miedo al COVID-19, el transporte porque los niños salen de la escuela a las 11:30 a.m. y es posible que no puedan regresar para practicar por la tarde. Algunos miran el calendario reducido y dicen: “¿Por qué no jugamos el año que viene?”, Dijo Howard. “Pero es muy emocionante jugar. Sé que nuestros entrenadores están entusiasmados con eso y vamos a hacer lo que sea mejor para los estudiantes”.