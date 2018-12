“Clausura 2019 será de revancha para Morelia”: Sebastían Sosa

Sebastián Sosa, portero de Monarcas Morelia. [ Foto www.FuerzaMonarca.com ]

El arquero uruguayo de Monarcas, Sebastián Sosa, confía en que, luego de haberse quedado cerca de entrar a la liguilla en el Torneo Apertura 2018, el Clausura 2019 será de revancha para ellos.

“Hay cosas para corregir, siempre se puede mejorar y este equipo dio todo lo que tenía, no nos guardamos nada, siempre intentamos poner a la institución en lo más alto y no nos alcanzó”, manifestó.

En declaraciones al sitio web del club michoacano, dijo que esperan que corrigiendo esos detalles las cosas se les den mucho mejor la siguiente temporada, “ojalá podamos dar vuelta rápido a la página y concentrarnos en lo que vendrá”.

Por otra parte, aún lamenta el haber quedado fuera de la “fiesta grande” del futbol mexicano, y destacó que se hizo un torneo aceptable en cuanto a números, aunque les faltó coronarlo con la liguilla.

“Muy dolido porque no se cumplió con ese primer objetivo, la bronca de quedar ahí, en la puertita, y no poder entrar nos deja a todos frustrados. Hicimos un torneo aceptable con 25 puntos, que otras veces con eso calificas, pero ahora este no fue el caso”.

Sin embargo, agradeció el apoyo que les brindó la afición michoacana, a lo largo de la competencia, esperanzada de poder verlos en la liguilla, es por ello que en el Clausura 2019 esperan dar esa revancha.

“Contento en lo personal porque no me guardé nada, di todo lo que pude en cada partido, además de que estoy agradecido con la afición por el cariño de siempre y el apoyo que nos dieron en cada partido”.