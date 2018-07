Club Tijuana estrena nueva televisora y nuevo comentarista

[Foto Cortesía]

Fox Deportes convocó a los Xolos a visitar diferentes partes de la ciudad de Los Ángeles, para anunciar a todos los fans su llegada exclusiva al canal en donde se van a transmitir en español los partidos locales, internacionales y amistosos del club.

La mascota del equipo, el Xolo Mayor, visitó a sus fans en varios puntos emblemáticos de esta ciudad como Plaza México, Huntington Park, Placita Olvera y al final el Rose Bowl, en donde acompañó a los presentadores y comentaristas de Fox Deportes En Vivo. Entre el equipo de la televisora estaba el ex-futbolista y capitán de la Selección Mexicana, Claudio Suárez, que portaba orgullosamente la camiseta del Club Tijuana, junto con los reconocidos presentadores y comentaristas John Laguna, Rodolfo Landeros y Martín “El Pulpo” Zuñiga.

Varios asistentes disfrutaron de la tarde tomándose fotos con la mascota, las porristas y un par de perros xoloitzcuintle para darle fuerza a la afición en la esperada llegada de la transmisión exclusiva del Club Tijuana por dicha cadena.

El ex-jugador y ex-capitán de la Selección Mexicana, Claudio Suárez, mejor conocido como ‘El Emperador’, estuvo presente en una entrevista donde además de hablar sobre la propuesta que Fox Deportes le ofreció para ser comentarista de los partidos de la Liga MX, aprovechó para enviar un simbólico mensaje a la Selección Mexicana.

Después de 3 años colaborando para la televisora, le ofrecieron a Claudio ser parte del equipo de comentaristas de todos los partidos de la Liga MX. Suárez se dijo muy emocionado con esta nueva experiencia y no dudó en expresar lo feliz y a gusto que se siente junto a su nuevo equipo de trabajo. “La verdad que me ha gustado y me he encontrado gente muy profesional, lo más importante para mí es que me he sentido a gusto y me han ayudado compañeros que llevan muchos años en el periodismo, y estoy junto con algunos compañeros que también trabajan aquí (Martín Zuñiga y Mariano Trujillo) la verdad que la he pasado muy bien”.

También aprovechó para enviar un simbólico mensaje a la Selección Méxicana, a quienes felicitó. “Primero, felicitarlos por el gran mundial que dieron… Estuvieron muy concentrados y lo han hecho bastante bien”.