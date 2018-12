LONDRES

Para que se creara la historia de la NFL, debe abordarse la de otro tipo de fútbol, el soccer:

Mucho antes de que los gitanos pasaran el día caminando entre los difuntos en el cementerio St. Mary Cray, los trabajadores migrantes extendieron un ferrocarril desde Londres a través de Cray Valley hacia la costa, muchos de los cuales habían huido del hambre en Irlanda.

Era 1860.

“Llegaba la hora del almuerzo y se sentían un poco hambrientos, así que comían algo e iban al pub a tomar unas copas de cerveza”, relató Richard Bowdery. “Entonces jugarían con un balón para quitar algo de estrés y la tensión de lo que era un trabajo muy pesado”.

Y así nació Cray Wanderers, uno de los clubes de fútbol más antiguos del mundo.

La posibilidad de que una franquicia de la NFL algún día haga de Londres un hogar exitoso de tiempo completo se conecte íntimamente a un nivel de fútbol que existe siete pasos por debajo de la Premier League puede que no parezca sensata de inmediato, pero aquí es donde el fútbol americano necesita más impacto para garantizar la estabilidad a largo plazo.

No entre los muertos donde se honra a los famosos ladrones gitanos (aunque pudo haber sido un lugar apropiado para el equipo de los Raiders de este año), sino más bien al penetrar en la curiosidad de aquellos cuyo primer y último amor, cuando se trata de fútbol soccer, tiene todo que ver con las tarjetas amarillas y no banderas.

El razonamiento: si la NFL puede ganarse a los fans que, digamos, han tenido un vínculo permanente con un club con sede en Londres como el Cray Wanderers, hay muchas posibilidades de que pueda funcionar entre las Casas del Parlamento y la Familia Real.

¿Los London Jags?

Cray Wanderers FC es parte de la Isthmian League, un equipo más bajo que tomaría más de unos pocos tragos en el pub para hacer que uno sueñe con avanzar a la Premier League, el nivel de fútbol más importante del país que genera miles de millones de dólares al año en televisión y es el hogar de famosos equipos como Manchester United, Arsenal y Chelsea.

Bowdery actúa como historiador del club que llegó a St. Paul’s Cray en 1983, “Con la mujer con la que todavía estoy felizmente encadenado”.

No es que no haya fans de la NFL en Londres. De hecho, desde que la liga comenzó a jugar partidos de temporada regular allí en 2007, hubo 21 disputados en el estadio de Wembley y tres en Twickenham.

De ellos, 19 han atraído multitudes que superan los 81 mil.

“Soy un especialista en reclutamiento para el trabajo, sea lo que sea”, comentó Joe Vines, subgerente de Cray Wanderers F.C., pero la mayor parte de mi tiempo está pensando en el club; cuando ves el orgullo y la historia de ello, te das cuenta de lo especial que es, no estoy seguro de cómo haría un equipo de la NFL estar aquí todo el tiempo con tanto amor por el fútbol”.

Y aún así: la NFL, según se informa, espera tener un equipo en Londres a tiempo completo para 2025, y el gobierno ha recibido un apoyo activo para ayudar a facilitar el proceso.

La liga le dirá que su propia investigación ha estimado que hay 13 millones de fans de la NFL en todo el Reino Unido. De todos los juegos que se jugaron en Londres, aproximadamente 47 mil “boletos de temporada” han sido comprados por los mismos individuos o grupos, sin importar el enfrentamiento.

La teoría más popular es que Jacksonville ha sido, durante algún tiempo, el equipo listo para hacer que Londres sea su hogar. Los Jaguars de mercado pequeño han jugado más partidos en el extranjero que cualquier otra franquicia de la NFL y son propiedad de un empresario multimillonario (Shahid Khan) quien también es propietario de Fulham F.C. de la Premier League.

A partir de 2013, Jacksonville se comprometió a jugar una partida cada temporada en Londres, un acuerdo que se extiende hasta 2020. Khan en realidad hizo una oferta de lo que se tradujo en $790 millones para comprar el icónico estadio de Wembley este año, solo para retirarlo después de que el plan se convirtiera “divisivo.”

Aún así, para expandir su presencia global al nivel que ha deseado durante algún tiempo y sacar provecho de lo que, sin duda, sería un bote financiero para el cambio de marca de la mercancía y la ropa, la NFL debe adquirir la residencia permanente en el extranjero.

No importa si está perdiendo dinero en la empresa o no.

Equipos no específicos. Los Jaguars, que se han extendido por los derechos territoriales de la NFL en el Reino Unido, ganan más en un juego de Londres que en Jacksonville, dado que juegan en uno de los mercados de televisión más pequeños de la liga.

Un equipo como los Raiders, que abandonaron un partido en casa en Oakland esta temporada para jugar contra los Seattle Seahawks en el estadio de Wembley, también pueden ver una ganancia por viajar miles de millas para ganar 27 a 3.

En realidad, hubo un informe de Fox Sports el domingo que los Raiders, a la espera de su llegada al 2020 a Las Vegas, podrían jugar los ocho partidos en casa el próximo año en Londres.

Pero organizar un solo juego en el extranjero es increíblemente costoso para la NFL, y cosas como los derechos de transmisión y los acuerdos de patrocinio aún tienen que superar el costo.

Hasta ahora, eso es.

“Como los niños que crecían aquí, todos teníamos una especie de equipo de la NFL que seguíamos desde lejos, tal vez por algo tan simple como los colores del equipo”, señaló Tony Russell, gerente de Cray Wanderers. “Creo que tendría éxito a tiempo completo aquí, a mucha gente le gusta mucho, principalmente recuerdo a los Raiders de Los Ángeles. Sigo viendo algunos juegos ahora, pero no estoy hablando de eso”.

Luego se le recordó a Russell que los Raiders ya no están en Los Ángeles, se mudaron de regreso a Oakland y se dirigen a Las Vegas.

Pareció que le pegó la última parte.

“Eso debería ser algo”, respondió.

El mayor fan de Cray

El tren partió de Londres y comenzó su viaje de 55 minutos a Benfleet, una ciudad en el distrito de Castle Point, Essex, que forma parte del Thames Gateway, un área de tierra que se extiende a lo largo de 43 millas a ambos lados del río Támesis.

A partir de ahí, se requiere un viaje corto en automóvil para llegar a Canvey Island, donde en este día de octubre en particular, los Cray Wanderers son parte de visita para un partido de la ronda preliminar del Trofeo FA.

Lo que significa que Jon Smith ha tomado su lugar habitual detrás de cualquier gol que Cray dispare al principio.

“No siempre funciona”, señaló Smith, “pero intento (mentalmente) aspirar el balón hacia la el gol”.

I think (an NFL) team here would sell out every game. Kids would love it. It’s growing on the nation. Having our own franchise would be brilliant.

Jon Smith, began following the Cray Wanderers in 1968