Con gol de Parra, San Diego Loyal se impuso a Las Vegas Lights FC

Después de un largo periodo de inactividad debido a la pandemia de COVID-19, Las Vegas Lights FC retomó su participación en la USL Championship visitando a su similar de San Diego Loyal. El juego se disputó -sin público- la noche del sábado 25 de julio de 2020 en el Torero Stadium, donde los californianos se impusieron por marcador de 2-1.

Coincidentemente, el único partido que Las Vegas había podido disputar en esta temporada había sido visitando a San Diego, en un cotejo que terminó empatado 1-1 el pasado 7 de marzo. La diferencia es que ahora los Lights estrenaban entrenador con Frank Yallop, quien llegó para sustituir a Eric Wynalda.

San Diego rápidamente tomó ventaja en el marcador al minuto 8 tras una serie de rebotes en el área chica. El guardameta de Las Vegas, Edward Delgado (0) rechazó un potente disparo de la ofensiva rival, sin embargo, el rebote le quedo a Tumi Moshobane (15) para enviar el balón al fondo de la red.

Las Vegas estuvo cerca de empatar al minuto 19, cuando Seku Conneh (22) realizó una buena jugada individual dentro del área para sacar un disparo cruzado que se fue ligeramente desviado de la portería del guardameta Jon Kempin (28). Lamentablemente, tiempo después Conneh abandonaría el terreno de juego a causa de una lesión.

Al minuto 45 + 4, se suscitó una jugada polémica con una mano defensiva en el área de San Diego, el árbitro central dejó seguir las acciones pero pocos segundos después fue llamado por el árbitro asistente, quien le indicó que debía marcar el penal a favor de Las Vegas.

José Carrera (8) fue en el encargado de ejecutar la pena máxima, pero el portero Kempin (28) consiguió atajar su disparo e incluso su contra-remate, sin embargo, ya no pudo impedir el gol en un tercer intento, Rashawn Dally (81) envió el balón a la red para empatar el partido.

De esta manera terminó el primer tiempo.

