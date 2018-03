“Con pantalones”, Tiburones Rojos sueña con evitar el descenso

ARCHIVO.- Tiburones rojos de Veracruz se impusieron en su visita a los Pumas de la UNAM 2-1, en el juego correspondiente a la fecha 7 de la Liga MX, efectuado en el estadio de Ciudad Universitaria de esta capital. México, 14 Feb. 2018 (Notimex-Isaías Hernández).

El mediocampista del Veracruz, Luis Antonio Martínez, aseveró que “con pantalones” el equipo podrá anhelar la permanencia en la Primera División del fútbol mexicano.

Cada vez restan menos jornadas en este Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, pero en el seno jarocho se tiene confianza en conseguir un gran cierre de certamen para evitar el descenso, tal y como lo demostraron el domingo pasado en el triunfo frente al Atlas.

“La adrenalina, contento; fuera de la actuación personal ganó el equipo, que es lo que buscábamos, una forma de celebrar con la porra para demostrar que no fue solamente lo mío, sino el equipo y que con pantalones se puede sacar esto adelante”, señaló Martínez.

Tiburones Rojos aprovechó el alto en la Liga MX para ajustar detalles y afrontar de la mejor forma la parte final del certamen, en el que se deberán hacer fuertes de local en el Luis “Pirata” Fuente contra Tijuana, León y Cruz Azul, sin olvidar sus visitas con Chivas y Toluca.

“Yo creo que no nada más con Tijuana, con el mismo Cruz Azul, con el mismo León, tenemos que buscar aquí en casa, nos tocan dos visitas muy difíciles y ya ahí pensando en sacar cuentas y números de los equipos rivales, esos dos partidos podemos pensar que a lo mejor sean difícil de ganar, pero bueno, aquí de local tenemos que ganar sí o sí los partidos restantes para meternos y estar pensando que con esos resultados estar ahí”, afirmó.

En lo personal, dijo que se sintió contento por ser titular en la victoria frente a los Rojinegros y espera mantenerse en el 11 inicial del técnico Guillermo Vázquez y responder a la confianza del entrenador.

“Es difícil estar fuera, uno siempre busca estar dentro de los 11, no me habían tocado oportunidades así, las tengo que aprovechar, creo que las veces que me han tocado las he aprovechado; faltan cinco juegos en los cuales pienso no soltarlas y seguir trabajando y seguir jugando”, puntualizó.