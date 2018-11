Correo-Raiders: Un leal fan pone todo su apoyo a Jon Gruden

El entrenador en jefe de los Indianapolis Colts, Frank Reich, a la izquierda, le da la mano al entrenador en jefe de los Raiders de Oakland, Jon Gruden, después de un partido de fútbol de la NFL en Oakland, California, el domingo 28 de octubre de 2018. (Foto AP / Ben Margot)

Siempre he alentado a los fans de los Raiders a que me envíen correos electrónicos en lugar de tweets porque a veces 280 caracteres no son suficientes para desahogarse.

Dan Kinney aceptó mi oferta y no se contuvo. Disparó una disertación de mil 649 palabras que comenzó así: “En primer lugar, he sido fan de los Raiders desde 1963, así que sé algo sobre ellos”.

Sabes que este tipo habla en serio cuando revela sus raíces de su fandom desde el principio. Cincuenta años de arraigo para el equipo plata y negro es mucho tiempo. Lo ha visto todo. Mi primer pensamiento fue que Dan estaba a punto de destruir a la organización de los Raiders, que es lo que la mayoría de los fans están haciendo hoy en día después del inicio del 1-6 con Khalil Mack y Amari Cooper ahora retirados.

Comenzó al parecer duro, pero fue todo lo contrario a lo que esperaba.

Después de 290 palabras de una lección de historia sobre el primer mandato de Jon Gruden con los Raiders y Gruden ganando el Super Bowl XXXVII con los Buccaneers, Dan finalmente llegó al punto:

“Las críticas de Gruden que afirman que había estado fuera del entrenamiento por mucho tiempo y que el juego ya lo había pasado, a mí me dicen algo…¡TONTERÍAS! Gruden tiene un plan y lo está ejecutando. Sí, tiene un montón de dinero y un montón de poder, pero tiene una gran mente futbolística y una gran visión”.

Este fue un ataque completo del fan más leal de los Raiders callándole la boca a los enemigos de Gruden.

“En Gruden debemos confiar. Él tiene un plan y los planes toman tiempo para ejecutarse. ¡¡Raider Nation por ahora y por siempre!!! Gracias por dejarme ventilar”.

“¿Logrará Carr ser el QB ganador de la franquicia de los Raiders? … ¿Es el problema Carr o la horrible línea O? … Creo que Gruden necesita un QB móvil e intrépido para hacer que su ofensiva funcione.”- Kenneth Harris (correo electrónico).

Recibí este correo electrónico antes del desempeño de cuatro touchdowns de Carr contra los Indianapolis Colts la semana pasada. Carr parecía un mariscal de campo de franquicia para al menos un juego y tenía mucha protección contra la línea ofensiva.

Pero Kenneth tiene un buen punto. Últimamente, Carr no ha extendido los juegos con sus piernas, optando por volcarse para obtener ganancias cortas. Lo que hizo a Carr un preciado mariscal de campo entre su año de novato en 2016, lo cual destacó su movilidad y su forma de iniciar carreras en el campo. Tuvo numerosas remontadas en el playoff del año 2016, y eso es lo que los fans de los Raiders han perdido.

“¿Cuándo van a completar el intercambio de Carr?” – Scott Harding (Facebook)

La fecha límite de canje llegó y se fue y Carr sigue en el trono. En realidad fue una venta aburrida. Karl Joseph, Gareon Conley y Bruce Irvin todavía están en el equipo. Pero creo que intercambiar dos antiguos jugadores de piedra angular en Mack y Cooper fue suficiente. “¡¡¿Cómo planeas llenar este hermoso y nuevo estadio a menos que tengas el deseo de salir y GANAR?!!! Los Caballeros Dorados han consentido a esta ciudad”. – Diane M. George (Facebook).

¿Podemos detenernos con eso de que los Raiders que no son parte de la narrativa “Vegas Born”? Estoy seguro de que muchos nativos se subirán al vagón de los Raiders cuando lleguen. Pueden pasar muchas cosas en dos años.

Está bien apoyar tanto a los Golden Knights como a los Raiders.

“Lo único que da miedo este Halloween es el récord de los Raiders”. – Brandy Galvz (Facebook).

¿Quieres saber qué es más aterrador? Viendo a los 1-7 49ers enfrentarse a los 1-6 Raiders en “Thursday Night Football”.

La elección No. 1 probablemente estará en la línea.

