Da positivo en prueba de drogas ‘Canelo’ Álvarez por una sustancia prohibida encontrada en carne

Saúl "Canelo" Álvarez durante una conferencia de prensa para su próxima pelea, en Microsoft Square en Los Angeles, California, el martes 27 de febrero de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

La superestrella mexicana Saúl “Canelo” Álvarez resultó positivo en una prueba de drogas dos meses antes de su revancha contra Gennady Golovkin en la Arena T-Mobile.

Los resultados de la prueba de Álvarez tenían indicios de Clenbuterol, anunció “Golden Boy Promotions” en un comunicado el lunes. La declaración no indicó si la pelea se congelaba o si aún seguiría en pie, pero mencionó que Álvarez continuará entrenándose para la pelea del 5 de mayo.

Golden Boy Promotions notificó inmediatamente a la Comisión Atlética de Nevada y al promotor de Golovkin: Tom Loeffler, según el comunicado de prensa.

Clenbuterol se ha encontrado en carne producida en México y ha aparecido en pruebas de drogas de luchadores de combate, jugadores de la NFL y el equipo nacional de fútbol de México.

“Estos valores están dentro del rango de lo que se espera de la contaminación de la carne”, afirmó Daniel Eichner, quien fue citado en el comunicado. Eichner es el director de SMRTL, el laboratorio acreditado por la AMA que realizó las pruebas.

Loeffler dijo que Golovkin se negó a comentar sobre la prueba positiva hasta que hable con la Comisión Atlética de Nevada (NAC).

“Es difícil comentar hasta que tengamos toda la información”, indicó Loeffler. “Debo diferir mis comentarios sobre la base de lo que sucede con la decisión de la NAC. Solo tenemos que esperar a que nos brinde más información para ver cómo lo manejarán”.

“Afortunadamente no hay nada adverso para que esta pelea avance”.

Bob Bennett: el director ejecutivo de la comisión, mencionó que una investigación ha comenzado a determinar si Álvarez utilizó drogas para mejorar su rendimiento.

“A partir de ahora, sigue todo en pie”, afirmó Bennett sobre la pelea. “No estoy definiendo que se mantendrá así siempre, todavía estamos realizando la investigación, hay una letanía de cosas que aún hay por hacer para que nosotros tomemos una decisión; realmente no estamos en posición de tomar esa determinación a este punto”.

Álvarez trasladará inmediatamente su campo de entrenamiento desde México a San Diego o Colorado. La revancha sigue un empate muy controvertido en la primera reunión de los combatientes en septiembre.

Es la primera vez en su carrera profesional de 13 años que Álvarez da positivo.

“Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había pasado”, agregó Álvarez, de 27 años, en un comunicado. “Me someteré a todas las pruebas que me exijan aclarar esta situación vergonzosa y confío en que al final prevalecerá la verdad”.

Cuando se le preguntó si estaba decepcionado con que Álvarez no se mantuviera alejado de la carne en México antes de una gran pelea, Loeffler respondió: “Esa es una pregunta mejor para Golden Boy”.

Golovkin, el campeón mediano de tres cinturones, nunca ha tenido una prueba de drogas positiva.

“Abel Sánchez (entrenador de Golovkin) ha insistido especialmente en probar todas las peleas de ‘Triple G’ porque golpea con fuerza”, declara Loeffler. “Abel nunca ha querido tener ninguna duda sobre su poder de golpeo o acondicionamiento.

“Sé siempre que Golovkin quiere un nivel de igualdad en el deporte del boxeo. Solo quiere asegurarse de que sea un deporte limpio porque es uno peligroso”.